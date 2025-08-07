MediTa, tre serate nell’Oasi dei Bettendieri

MediTa, edizione 6. Stamattina la presentazione dei tre concerti previsti a settembre nell’Oasi dei Battendieri sulla Circummarpiccolo di Taranto.



Ecco il programma:

Piero Pelù, giovedì 4 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita poltronissima; Poltrona, 35euro + prevendita; Platea, 25euro + prevendita.

Serena Rossi, venerdì 5 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita; Poltrona, 35euro + prevendita; platea 25euro + prevendita.

Alex Wyse, sabato 6 settembre: Poltronissima, 20euro + prevendita; Poltrona, 15euro + prevendita; Platea, 10 euro + prevendita.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28

Rock, tradizione, novità. Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wis, dunque.

Saranno questi i protagonisti della sesta edizione del MediTa, il Festival pop–sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto da giovedì 4 a sabato 6 settembre nell’accogliente cornice dell’Oasi dei Battendieri. Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, è il direttore artistico del MediTa.

Questa mattina, giovedì 7 agosto alle 10.30, sotto la Pensilina Liberty di via Cariati, nei pressi di piazza Fontana in Città vecchia, si è svolta la presentazione del festival realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture, MIC – Ministero della Cultura, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.