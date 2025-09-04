MediTa, Serena Rossi canta Napoli nell’Oasi dei Battendieri di Taranto

Venerdì 5 settembre alle 21.00,nell’Oasi dei Battendieri, in programma “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, concerto di chiusura della sesta edizione del MediTa Festival con Serena Rossi e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro.

Il MediTa, Festival pop–sinfonico del Mediterraneo, è realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture, MIC – Ministero della Cultura, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Anche in occasione della sesta edizione del MediTa Festival, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà il Premio dei Due Mari, lo scorso anno assegnato a Ron (cerimonia che si ripeterà nella stessa splendida cornice dell’Oasi dei Battendieri).

Serena Rossi, venerdì 5 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita; Poltrona, 35euro + prevendita; platea 25euro + prevendita.

Biglietti online: Vivaticket.

Stasera, 4 settembre, è il programma il concerto di Piero Pelù.