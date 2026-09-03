MediTa, grande musica in Villa Peripato: i due concerti

L’orchestra ICO della Magna Grecia presenta la settima edizione del MediTa Festival.



Sarà l’Arena della Villa Peripato di Taranto ad ospitare domenica 6 settembre Magnus Bäcklund, protagonista nello spettacolo “Queen in symphony”, e lunedì 7 settembre il concerto di Michele Zarrillo. La nuova proposta artistica del MediTa 2026, coniuga in questo modo la grande canzone d’autore italiana e l’universalità del rock internazionale.

Protagonisti di questa nuova edizione del MediTa: Michele Zarrillo con le sue canzoni indimenticabili e Magnus Bäcklund, straordinario interprete di statura internazionale dell’immenso e immortale repertorio di Freddie Mercury e dei Queen.

Il primo, Zarrillo, una delle voci più intense e raffinate del cantautorato italiano, artista capace di attraversare generazioni con brani entrati nel patrimonio affettivo di noi tutti, Zarrillo porterà a Taranto la forza delle sue canzoni e l’eleganza di un interprete unico. Fra i suoi successi: “Cinque giorni” (ricantata al Festival, quest’anno, assieme a Sal Da Vinci), “La notte dei pensieri”, “Una rosa blu”, “L’elefante e la farfalla”, “Su quel pianeta libero”, “Come un giorno di sole”, “Strade di Roma” e “L’amore vuole amore”.

A grande richiesta di pubblico, abbonati e quanti hanno già apprezzato le tappe “sold out” al Mon Reve (Taranto) e sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi (Matera), torna il grande spettacolo dedicato ai Queen con la direzione del Maestro Roberto Molinelli (suoi gli arrangiamenti) e il Lucania Apulia Chorus diretto da Graziano Leserri. Un sentito omaggio, sinfonico e rock, a una delle band più iconiche della storia della musica, interpretato dalla grande voce di Magnus Bäcklund.

Un concerto travolgente, “Queen in symphony”, che propone titoli e classici senza tempo: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “Show Must Go On”, proseguendo con “One Vision”, “We Will Rock You”, “I Want It All”, “Innuendo” e altro ancora.

Non c’è un solo pezzo della straordinaria formazione britannica, che non possa considerarsi un capolavoro del rock, ognuno rielaborato da uno dei più stretti collaboratori dell’ICO Magna Grecia, Molinelli, tanto da promettere un crescendo di emozioni, ripensando alla vicenda umana e artistica di Freddie Mercury, vera icona del suo tempo.

Abbonamenti: 40, 30, 20 euro; concerti singoli: “Queen symphony” 25, 20, 15euro; Michele Zarrillo: 25, 20, 15euro.

Biglietti online: Vivaticket.