MediTa Festival, i tre concerti nell’Oasi dei Battendieri

Saranno tre i concerti della sesta edizione del MediTa Festival, in programma nell’Oasi dei Battendieri. Nell’area naturale immersa nel verde che costeggia il Mar Piccolo, da giovedì 4 sabato 6 settembre, assisteremo ai concerti di Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wise.

Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. Questo, nel dettaglio, il Festival pop sinfonico del Mediterraneo:

giovedì 4 settembre alle 21.00, Piero Pelù con la direzione del Maestro Domenico Riina, l’Orchestra jazz siciliana – The Brass Group, il Lucania Apulia Chorus, maestra del coro Daniela Nasti, direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro;

venerdì 5 settembre alle 21.00, Serena Rossi, con la direzione del Maestro Angelo Nigro;

sabato 6 settembre alle 21.00, Alex Wyse, con la direzione del Maestro Piero Romano.

Il MediTa Festival è realizzato dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia, Puglia culture, MIC – Ministero della Cultura, e con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living. Anche in occasione della sesta edizione del MediTa Festival, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà ad uno degli artisti il Premio dei Due Mari (lo scorso anno assegnato nell’Oasi dei Battendieri a Ron).

Piero Pelù, giovedì 4 settembre: Poltronissima, 45euro + prevendita poltronissima; Poltrona, 35euro + prevendita; Platea, 25euro + prevendita;

Serena Rossi, venerdì 5 settembre:Poltronissima, 45euro + prevendita; Poltrona, 35euro + prevendita; platea 25euro + prevendita.

Alex Wyse, sabato 6 settembre:Poltronissima, 25euro + prevendita; Poltrona, 15euro + prevendita; Platea, 10 euro + prevendita.

Biglietti online: Vivaticket.