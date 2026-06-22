Medimex, un altro successo. Appuntamento a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027

Taranto ancora una volta polo della musica internazionale con Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, che tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027.

Medimex 2026 ha registrato grande partecipazione ai 65 appuntamenti in programma dal 17 al 21 giugno, notevole esposizione mediatica, tutto esaurito delle strutture ricettive di Taranto, circa 200 operatori musicali che hanno partecipato alle attività professionali e una copertura globale (dati in continuo aggiornamento) di oltre 1 milione di utenti raggiunti, 4 milioni di impressions sui social network e oltre 100 mila visite ai canali ufficiali.

Indelebili i concerti degli headliner Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live, Agents of Time, l’anteprima mondiale di NYC Redux Band playing the music of Ramones, Slowdive e Suede che si sono svolti il 20 e 21 giugno sulla Rotonda del Lungomare di Taranto. Grande successo per Le Strade del Mediterraneo progetto speciale di Antonio Diodato con Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi e ampia partecipazione agli showcase di Scannapieco Geremia Quintet, Claudio Suriano, Andrea Marchesino, Taurn, Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”, Gabriele Poso, Alassane Badboy & The Conquerors On the Move, Stefano Palmieri, Malamore, Fra’ Sorrentino, DONBRUNO, Lit Up Fuse, Hate Moss, Lumiero e al dj set di Dj Reborn.

Importante partecipazione alla mostra Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City in programma sino al 5 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con circa 50 immagini inedite. Coinvolgente e immersiva Hey! Ho! Let’s go!, opera originale di projection mapping di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per celebrare la nascita del punk rock. Notevole presenza di pubblico anche ai Racconti che hanno visto in scena gli omaggi a Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Ottima partecipazione alla prima edizione di Medimex Hip Hop Lab, con Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta e Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta a giovani autori, produttori e compositori.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questa straordinaria edizione del Medimex – dichiara Cesare Verononico, coordinatore artistico Medimex/Puglia Sounds – abbiamo registrato un’importante partecipazione, e notevole qualità artistica, per gli showcase che anche quest’anno hanno offerto uno spaccato dei progetti più interessanti della scena pugliese e nazionale. Una costante partecipazione di operatori alla sezione pro che abbiamo programmato all’Università e giovani entusiasti e attenti hanno lavorato intensamente alle attività di Medimex Music Factory e alla prima edizione del Medimex Hip Hop Lab. Abbiamo presentato i bellissimi concerti de Le Strade del Mediterraneo e ottenuto un ottimo riscontro per le presentazioni dei libri. Notevole la partecipazione per i Racconti, con file di spettatori davanti al Teatro Fusco nonostante il caldo registrato in questi giorni. Grande impatto per il video mapping che ha illuminato le notti di Taranto. Infine, grandi emozioni per i concerti degli headliner sulla rotonda del lungomare che anche quest’anno lasceranno ricordi indelebili ai tanti spettatori. Siamo consapevoli che ci sono sempre margini di miglioramento, ma sappiamo di aver dato il massimo. Voglio ringraziare ancora una volta l’infaticabile e ammirevole team di Puglia Culture e tutte le persone che hanno lavorato a questa edizione. Il Medimex continua a suonare come una splendida sinfonia collettiva in cui ognuna delle persone che ci lavora, degli artisti, degli ospiti e del nostro pubblico porta la propria indispensabile nota”. (FOTO di Aurelio Castellaneta)