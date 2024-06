Medimex Taranto, dopo il successo si pensa già all’edizione 2025

Emozionanti i concerti sul palco della rotonda del lungomare sabato 22 giugno dei The Smile, prima data in Italia, e ieri domenica 23 giugno dei Pulp (unica data italiana) quindi i The Jesus and Mary Chain (unica data Sud Italia). Grande partecipazione per gli showcase allo Spazioporto con Accasaccio, Eleonora Bordonaro, Francesco Moramarco, Kyoto, Salvio Vassallo e Monica Pinto, Sandro Joyeux, Comrad, Leland Did It, Nebüla, PinhDAR, Rareș, Samia, Antonello Losacco, Evita Polidoro // NEROVIVO, Jacopo Ferrazza, Maladè, Pasquale Calò, Valentina Fin Cohors, Wasted Generation (la foto che pubblichiamo in copertina riguarda la serata del 22 giugno 2024, a Taranto, immagine diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).

Importante partecipazione al Teatro Fusco per la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex e per gli incontri the Notorious B.I.G. & Tupac Shakur con Tormento, Michael Jackson & Prince, The Beatles & The Rolling Stonese Lou Reed & David Bowiecon Manuel Agnelli. Successo infine per il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels, e per la mostra Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, visitabile sino al 14 luglio al MArTA,Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Medimex 2024 ha registrato a Taranto una grande partecipazione a tutti gli appuntamenti, impatto turistico e biglietti venduti in oltre 30 Paesi, 300 operatori musicali che hanno partecipato alle attività professionali e una copertura globale – ad oggi, dati in continua crescita – di più di 1 milione 350mila utenti raggiunti, con una fascia d’età che attraversa le generazioni, con prevalenza tra i 25 e i 50 anni. Utenza social principalmente internazionale proveniente da Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Svizzera, Belgio (in ordine di copertura e interazione) e importante copertura nazionale con prevalenza pugliese e alta interazione da Lombardia, Lazio, Basilicata, Emilia-Romagna e Piemonte. E ancora oltre 500mila interazioni con i post e 250mila condivisioni e circa 3mila stories condivise dagli utenti indicizzate tramite l’utilizzo dell’hashtag #Medimex2024.

Appuntamento, adesso, sempre a Taranto dal 17 al 21 giugno 2025.