Medimex, così a Taranto sino al 21 giugno

Da domani a sabato 21 giugno a Taranto è tempo di Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia. L’edizione 2025 offre un programma dedicato al tema della Strada, con grandi concerti internazionali, showcase, attività professionali e formative, incontri, mostre, racconti e presentazioni. (La foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa del Medimex).



Due le serate dedicate ai grandi concerti, nella consueta Rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 20 giugno apertura affidata ai pugliesi Comrad e poi St. Vincent, iconica e affascinante cantautrice statunitense vincitrice di cinque Grammy Award (Miglior Album Alternative, Miglior Canzone Rock e Miglior Alternative Music Performance nel 2025) Primal Scream, tra le formazioni più rilevanti e seminali della scena scozzese.



Sabato 21 giugno apertura affidata alla pugliese Kyoto prima del concerto dei Massive Attack, inventori del Trip hop, fortemente impegnati sul fronte ambientale e politico, tra le band più influenti degli ultimi quarant’anni (biglietti nei circuiti Vivaticket e TicketOne). A seguire, dalle ore 23.30 allo Spazioporto, venerdì 20 giugno Dj Set di Don Letts e sabato 21 giugno Dj Set diDave Rowntree.



Anche quest’anno il Medimex ricorda e rende omaggio ad Ernesto Assante, storico consulente artistico, al quale dallo scorso è intitolato il premio attribuito a figure seminali della storia della musica (nel corso delle edizioni è stato consegnato, tra gli altri, a The Smile, Iggy Pop, Patti Smith, Bryan Ferry, Kraftwerk e Liam Gallagher).



Il premio Ernesto Assante 2025 è assegnato ai Massive Attack e diventa green. Il premio infatti consiste in una Cigar Book Guitaracustica costruita artigianalmente con materiali di recupero: la cassa armonica è stata ricavata da una scatola di sigari, il manico da materiale edile e le decorazioni sono in fibra di fico d’india (lo strumento è suonabile ma pensato come oggetto artistico e simbolico di riuso).

Inoltre a Taranto, in un’area individuata dall’amministrazione comunale, saranno piantumati alberi di specie autoctone per creare il Giardino Medimex Ernesto Assante. Questa edizione vede il coinvolgimento di Diodato e Michele Riondino nella direzione artistica del Medimex. I due artisti tarantini, che svolgono l’attività a titolo gratuito, affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico, nello sviluppo di nuovi progetti e iniziative.



La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira sono i tre artisti scelti da Antonio Diodato per Le Strade del Mediterraneo, il progetto speciale realizzato per il Medimex. Tre straordinarie voci femminili, interpreti delle atmosfere sonore e culturali dell’area del Mediterraneo, per una programmazione raffinata e internazionale, pensata da Diodato per portare nuove sonorità al Medimex e creare una forte connessione tra le sponde del nostro mare, che si svolgerà dal 18 al 20 giugno nella corte del Castello Aragonese di Taranto, a picco sul mare, all’ora del tramonto. Importante l’apporto di Michele Riondinoche ha collaborato alla direzione artistica complessiva del Medimex e ha curato il prestigioso panel La Musica salverà il Mondo? con lo stesso Riondino, Don Letts, Diodato, Ghemon e Anna Castiglia, in programma sabato 21 giugno.

Tornano gli showcase per presentare i progetti più interessanti della scena musicale pugliese e nazionale in due serate in programma allo Spazioporto.

Mercoledì 18 giugno a partire dalle ore 21.30 serata indie pop rock con Scuro, Cheema, Music Unite, TI, GIIN, Partinico Rose, Alex Cole e giovedì 19 giugno a partire dalle ore 21.30 serata dedicata a jazz e world con Natalia Abbascià, Ra di spina, Alessandro Campobasso Endless Trio, Gaia Mobilij, AVA Trio, Joe Allotta. Anche quest’anno in programma showcase realizzati in collaborazione con I-Jazz nell’ambito del progetto Nuova Generazione Jazz: il 19 giugno, ore 19.15 Caffè letterario Cibo per la mente, Simoni:Teolis mentre a Spazioporto in scena Federico Nuti InFormal Setting e Marco Centasso UM/WELT.

E ancora la mostra, con foto mai esposte in Italia, Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty e il video mapping On the road compilation di Roberto Santoro e Blending Pixels. Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty, allestita dal 17 giugno al 6 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, racconta, attraverso i ricordi del fotografo britannico Charles Moriarty e le circa 50 immagini inedite accuratamente selezionate dal suo archivio, una parte fondamentale dell’esperienza professionale e umana di una delle artiste più amate degli ultimi decenni.

La mostra si compone di 50 fotografie che Moriarty ha scattato ad Amy Winehouse e di altre 10 tra ritratti di nudo e nature morte, appositamente selezionate perché entrino in dialogo con la mostra Penelope, dedicata a una delle figure femminili più potenti dell’opera omerica, a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni ospitata nelle sale attigue sino al 6 luglio, e con l’esposizione permanente del museo. Dal 19 al 21 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto è in programma On the road compilation, Projection Mapping Showopera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, che quest’anno ripercorre la storia della manifestazione e celebra pace e libertà.

In programma anche un fitto calendario di talk, incontri, film e presentazioni per raccontare la musica.



Tre i Talk in programma: martedì 17 giugno alle ore 19 al MArtA protagonista Charles Moriarty, fotografo, autore della mostra Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty, allestita sino al 6 luglio nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto, 50 immagini inedite accuratamente selezionate dal suo archivio, una parte fondamentale dell’esperienza professionale e umana di una delle artiste più amate degli ultimi decenni.

Giovedì 19 giugno, ore 18 Università, CGS 50 – “IL MITO” 1975-2025 Cinquant’anni di Canzoniere Grecanico Salentino con Luca De Gennaro e Mauro Durante, Roberto Licci, Rossella Pinto, Emanuele Licci per celebrare, anche con alcuni brani in acustico, uno dei gruppi più rappresentativi della scena pugliese. Infine venerdì 20 giugno, ore 10.30 Università, Marc Urselli, produttore e ingegnere del vincitore di 3 Grammy Awards che ha lavorato con tra gli altri Lou Reed, Nick Cave, U2 e i Foo Fighters, racconterà storie e aneddoti su artisti, dischi e tour.



I Racconti, in scena al Teatro Fusco di Taranto, partono martedì 17 giugno, ore 21, con Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads a cura di Radio Medimex, Michele Casella, Carlo Chicco, Corrado Minervini e Sabrina Morea raccontano con immagini e suoni l’epopea della band. Mercoledì 18 giugno, ore 21, Billie Holiday: Chasing the Scream a cura di Roberto Ottaviano, il sassofonista pugliese, accompagnato dalla cantante Patrizia Conte e Dj Rocca, ripercorre la storia della leggendaria cantante statunitense.



Giovedì 19 giugno, ore 21, Bob Marley: Canzoni di Redenzione, a cura di Carlo Massarini, un appuntamento per celebrare il cantautore giamaicano, il suo impegno e la sua musica a 80 anni dalla nascita.



Venerdì 20 giugno, ore 18,30, The Clash: (Canzoni di) Gioia e Rivoluzione, a cura di Carlo Massarini con Don Letts, un appuntamento imperdibile con il regista, dj e agitatore culturale che ha sancito l’incontro tra punk e reggae.



Sabato 21 giugno, ore 18.30, proiezione del documentario Blur: To The End con Cecile B e Dave Rowntree, batterista della band. Diretto da Toby L., il documentario descrive il capitolo più recente della storia della band, testimoniando il loro ritorno a sorpresa sulle scene con il disco ‘The Ballad of Darren’. Il documentario segue Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree nella fase di registrazione delle canzoni prima dei concerti sold-out allo stadio di Wembley di Londra

Tornano all’Università di Taranto le attività professionali e le scuole di musica del Medimex. Dal 19 al 21 giugno la prima edizione di Medimex Music Business Management, percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School, Digital Business School leader in Italia, fondata nel 1994 da Il Sole 24 Ore, con oltre 30 anni di esperienza nella formazione manageriale e nell’education. Tre giorni di corsi e incontri per avvicinarsi al mondo della musica con l’opportunità, per un allievo, di accedere gratuitamente Master Post Laurea in Music Business Management 24ORE Business School in programma a partire dal 24 novembre e, per tutti i partecipanti, di usufruire di uno sconto del 20%. Il calendario prevede lezioni con Alberto Salini – Produttore ed editore, Ideatore e Coordinatore scientifico del Master Music Business Management di 24ORE Business School, Enzo Mazza – CEO FIMI, Valentina Aiuto – PR & Media Relations HELP, Stefano Senardi – Produttore discografico e Direttore artistico; Direttore di programma del Master Music Business Management di 24ORE Business School, e Sara Potente – A&R e Direttrice artistica Numero Uno Sony Music Italy.

Prospettive della musica dal vivo, distribuzione digitale, economia della musica, creatività e fondi europei, intelligenza artificiale, musica e immagini sono alcuni dei temi affrontati dalle attività professionali in programma dal 19 al 21 giugno.

Giovedì 19 giugno alle 10.30 Utopie Temporanee – i festival musicali come luoghi del possibile, panel a cura di KeepOn Live e Assomusica, con Giuseppe Gomez (Beats Of Pompei), Fulvio De Rosa (Mantova Summer Festival), Barbara Vargiu (Abbabula Festival), Antonio Conte (Farm Festival) presenti anche Carlo Parodi (Presidente Assomusica), Davide Fabbri (Presidente KeepOn Live) modera Silvia Boschero.

Alle ore 11 Economia della musica: dinamiche globali e prospettive italiane, presentazione a cura di Fimi, con Enzo Mazza (CEO Fimi), intervengono Josie Cipolletta (Equaly) e Emanuela Teodora Russo (Note Legali), ore 12 Contarsi per contare: presentazione mappatura Festival e spazi per la musica dal vivo Regione Puglia intervengono Federico Rasetti (Co-Presidente LIVE DMA e Managing Director di KeepOnLIVE), Gianni Cottafavi (Dirigente Responsabile del Settore Attività Culturale, Economia della Cultura – Regione Emilia Romagna), Aldo Patruno (Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia), Gianfranco Palmisano (Coordinatore regionale Anci Giovani Puglia) modera Gainè Kervorkian (KeepOn live) e sempre alle ore 12 Le Canzoni: cultura o intrattenimento? Ipotesi di un presidio dei premi e osservatorio dei giovani, tavolo di lavoro a cura di Club Tenco e Officina Pasolini, intervengono Tosca (Officina Pasolini), Davide Dose(Officina Pasolini), Gianluca Fagnani (Officina Pasolini), Stefano Senardi (Club Tenco), Paolo Talanca (Club Tenco, in collegamento da remoto), Luca De Gennaro.

Alle ore 12.30 Autoproduzione e distribuzione digitale senza rischi, workshop a cura di Note legali, con Emanuela Teodora Russo(Note Legali) e Distribuzione Digitale, una questione di opportunità ma soprattutto di consapevolezze, workshop a cura di Believe Digital con Gianluca Barillà (Sales Strategy & Operations Manager di Believe).

Alle ore 16 Bad Believers: Creatività e fondi europei tra algoritmi, illusioni e rivoluzioni, panel a cura del Desk Italia Europa Creativa, che prevede numerosi interventi: Il mito dell’innovazione, in che modo la digitalizzazione plasmerà il futuro digitale dell’Europa? con Leila Magnini (Legal and Policy Officer, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology Copyright – Unit I2) in dialogo con Rita Zappador (Board Director – Assomusica), Europa Creativa: finanziamenti europei tra musica e audiovisivo con Marzia Santone (PO Desk Italia – Europa Creativa Cultura – MiC DGCC – Ales S.p.A) in dialogo con Andrea Coluccia (PO Desk Italia Europa Creativa Media Bari, Cinecittà), Emergenza algoritmi: visibilità di prodotti e artist* nei mercati europei e oltre con Jaime Castanosa (Head of Marketing & Operations – Melboss), Piattaforme e consensi: semplicità, libertà e sicurezza per chi crea, alle ore 17.30 Nella Vita Mostri, nell’arte geni e idoli: i doppi standard, talk a cura di Equaly, intervengono Marta Blumi Tripodi(giornalista e autrice), Lina Simons(rapper), Nogaye Ndiaye (giurista, scrittrice e attivista) modera Irene Tiberi.

Inoltre dalle 12 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 networking session indie, pop, Rock con artisti e operatori e promoters Assomusica e KeepOn Live.



Venerdì 20 giugno ore 11 Back to the streets, nuovi intrecci e prospettive tra jazz,hip hop e street culture, panel a cura di Ijazz, intervengono DJ Rocca (musicista), Damir Ivic (giornalista), Marta Blumi Tripodi(giornalista), Nicola Gaeta (giornalista) modera Enrico Bettinello (I-Jazz), ore 11.30 il panel Intelligenza artificiale, un bene o un male per la musica? intervengono Enzo Mazza (CEO FIMI), Alessandro Grassi(SIAE – direttore dell’ufficio Musical Repertoire), Salvatore Sica (Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D’Autore), Sarafine (artista), modera Andrea Silenzi, ore 15 Tavolo Tecnico tra le Regioni che hanno sottoscritto o che intendono sottoscrivere il protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione del sistema musicale a livello nazionale, ore 16:00 Presentazione EJC25 di Bari intervengono Karolina Juzwa (presidente EJN), Giambattista Tofoni (General Manager EJN), Roberto Ottaviano, Puglia Sounds/Regione Puglia modera Enrico Bettinello e ancora alle ore 16 workshop Mix Jazz & Pop con Marc Urselli e alle ore 17 Musica per immagini, panel a cura di Tommaso Colliva intervengono Coca Puma,Elisa Zoot, Bob Corsi (A&R Goodfellas), Pierpaolo De Sanctis (A&R/Editore), Michele Riondino modera Tommaso Colliva.



Inoltre dalle 12 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 networking session Jazz, World con artisti e operatori e promoters I-Jazz e Rete Italiana World Music.



Sabato 21 giugno 10:30 il workshop Mix Rock & Metal con Marc Urselli e alle 11.30 il panel La Musica salverà il Mondo?, intervengono Don Letts, Michele Riondino, Diodato, Ghemon, Anna Castiglia modera Carlo Massarini. Ancora dal 19 al 21 giugno torna Medimex Music Factory, quest’anno in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta ad autori, produttori e compositori che prevede una tre giorni intensiva di lavoro articolato in tre classi: Production, Topline testi e musica, Musica per Film. I tutor sono Stabber, Winniedeputa per la classe Production, Colella, Angelica Schiatti, Nuvola, Galeffi, Adel Al Kassem e Gianni Pollex per la classe Topline testi e musiche e Federico de Robertis, Francesco Cerasi e Andrea Guerra per la classe Musica per Film.

In calendario anche Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali curata da Corrado Minervini, intitolata quest’anno Deviazioni letterarie, prevede quattro appuntamenti al Caffè Letterario Cibo per la Mente di Taranto alle ore 18.15 con martedì 17 giugno Ermal Meta, mercoledì 18 giugno Cristiano Godano, giovedì 19 giugno Erica Mou e venerdì 20 giugno Ghemon.

Il programma è disponibile sul sito web medimex.it. Medimex è un progetto Puglia Culture realizzato nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 I Asse VI Azione 6.8 nell’ambito dell’accordo tra Puglia Culture e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Media Partner Rai Radio, Rai Radio 1, Rai Radio 2