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Medimex, che serata a Taranto con i Pet Shop Boys! Il programma di oggi
In migliaia, ieri sera a Taranto, per l’atteso concerto dei Pet Shop Boys.
Al centro della musica internazionale con Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture, nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto culturale e musicale che si svolge da alcuni anni a Taranto è realizzato in collaborazione con Regione Puglia.
Oggi la chiusura di una settimane ricca di evenmti musicali e di confronto: il programma completo- il programma di oggi. Foto gallery Aurelio Castellaneta: qui.
Il duo britannico, ieri sera sulla Rotonda del lungomare del capoluogo ionico, ha portato in scena il live di Dreamworld – The Greatest Hits Live, spettacolo che ripercorre quasi 50 anni di carriera.
Una scaletta che ha entusiasmato i presenti, tanti senior e qualche under mescolati sotto il palco (platea classica dei gruppi storici…) condita da scenografie “tecnologiche” davvero spettacolari.
Meritata ovazione, insomma, ieri sera a Taranto, per Neil Tennant e Chris Lowe avvistati nel pomeriggio tra i vicoli della Città Vecchia nei panni di turisti…