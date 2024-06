Medimex: A Taranto limitazioni alla sosta auto. Variazioni bus e aree parcheggio, tutte le info

Taranto, sabato 22 e domenica 23 giugno: disposte limitazioni alla circolazione veicolare sul Lungomare, su via Regina Margherita e su via Principe Amedeo in occasione del Medimex. In queste due giornate, dalle ore 19.00 alle ore 01.00, sono state attivate aree di sosta gratuite (400 posto auto) presso la Banchina della Stazione Torpediniere e la Caserma Mezzacapo.

Presso la Banchina della Stazione Torpediniere, inoltre, negli orari di apertura Kyma Mobilità metterà a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura.

Il Comune ricorda, inoltre, che presso Piazzale Democrate e presso il Terminal bus Cimino “è possibile lasciare l’auto parcheggiata con la formula Park&Ride, biglietti con un parcometro in sito, dove con € 2.60 è possibile lasciare l’auto parcheggiata tutta la giornata e si ha a disposizione un biglietto per viaggiare senza limitazioni sugli autobus di Kyma Mobilità”.

Per “Medimex 2024” inoltre, è stata disposta l’inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A – B e C di Kyma Mobilità: al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, è stato disposto che nelle giornate del 21 e 22 giugno 2024 i titolari di permesso per residenti zona A – zona B e zona C, nonché gli abbonati per la zona A, la zona B, la zona C e la zona A+B possano parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C. Le linee urbane e suburbane degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni di percorso il cui dettaglio è consultabile sul sito www.kymamobilita.it.

Il programma del Medimex 2024.