Medimex 2025, quarta giornata: arrivano St. Vincent e Primal Scream

Quarta intensa giornata per Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma sino al 21 giugno a Taranto.

Venerdì 20 giugno dalle ore 10 all’Università proseguono Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana e Medimex Music Business Management realizzata in co-branding con 24ORE Business School. Proseguono le attività professionali: alle ore 11 Back to the streets, nuovi intrecci e prospettive tra jazz, hip hop e street culture, panel a cura di Ijazz, intervengono DJ Rocca (musicista), Damir Ivic (giornalista), Marta Blumi Tripodi (giornalista), Nicola Gaeta (giornalista) modera Enrico Bettinello (I-Jazz), ore 11.30 il panel Intelligenza artificiale, un bene o un male per la musica? intervengono Enzo Mazza (CEO FIMI), Alessandro Grassi (SIAE – direttore dell’ufficio Musical Repertoire), Salvatore Sica (Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D’Autore), Sarafine (artista), modera Andrea Silenzi, ore 15 Tavolo Tecnico tra le Regioni che hanno sottoscritto o che intendono sottoscrivere il protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione del sistema musicale a livello nazionale e sempre alle 15 Operatori culturali per la creatività urbana, a cura del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione, e formazione con il supporto della Sezione programmazione e coordinamento della Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture intervengono Amir, Mono Carrasco, Teatro. Coordina e modera INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Alle ore 16:00 Somewhere called home, presentazione European Jazz Conference 25 di Bari intervengono Karolina Juzwa (presidente EJN), Giambattista Tofoni (General Manager EJN), Roberto Ottaviano, Paolo Ponzio (Presidente Puglia Culture) modera Enrico Bettinello (tbc), ancora alle ore 16 workshop Mix Jazz & Pop con Marc Urselli e alle ore 17 Musica per immagini, panel a cura di Tommaso Colliva intervengono Coca Puma, Elisa Zoot, Bob Corsi, Pierpaolo De Sanctis (A&R/Editore), Michele Riondino modera Tommaso Colliva. Inoltre dalle 12 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 networking session Jazz, World con artisti e operatori e promoters I-Jazz e Rete Italiana World Music.

Alle ore 10.30 Università, Marc Urselli il talk, il pluri-premiato produttore e ingegnere del suono Marc Urselli, vincitore di 3 Grammy Awards e fonico residente allo storico studio EastSide Sound di New York, condividere il suo percorso professionale, iniziato in Puglia e finito fra gli studi di New York, Londra e Los Angeles; un talk per capire di più su come si svolge la vita di un produttore che lavora con i piú grandi artisti musicali al mondo (da Lou Reed e Nick Cave agli U2 e i Foo Fighters). Marc Urselli racconta storie e aneddoti su artisti e dischi fatti in studio, della sua vita in tour per il mondo, propone la musica che ha registrato in un talk aperto e informale, senza tecnicismi, sulla vita e il lavoro di un ingegnere del suono.

Alle ore 18, Caffè letterario Cibo per la Mente, Ghemon presenta Nessuno è una cosa sola (Rizzoli), modera Corrado Minervini. Ghemon, rapper, cantautore, stand up comedian, offre un’autobiografia che esplora le molteplici sfaccettature della sua identità artistica e personale. Attraverso un racconto intimo e autentico, l’autore condivide le sue esperienze di vita, le sfide affrontate e le riflessioni sul significato di essere sé stessi in un mondo in continua evoluzione.

Alle ore 18.30 al Teatro Fusco The Clash: (canzoni di) Gioia e Rivoluzione a cura e con Carlo Massarini ospite Don Letts, un appuntamento imperdibile con il regista, dj e agitatore culturale che ha sancito l’incontro tra punk e reggae. The Clash, icona del punk rock britannico, hanno saputo unire l’energia ribelle della musica a un forte impegno politico e sociale. Le loro canzoni sono esplosioni di gioia rabbiosa e desiderio di cambiamento. Brani come London Calling e Clampdown denunciano ingiustizie e autoritarismo, ma lo fanno con ritmo travolgente e passione contagiosa. Il loro messaggio è chiaro: la rivoluzione può essere rumorosa, colorata e piena di vita. The Clash ha trasformato la musica in uno strumento di lotta e libertà, senza mai perdere il senso di festa e speranza.

Alle ore 19.30 terzo e ultimo appuntamento per Le Strade del Mediterraneo, il progetto speciale realizzato per il Medimex da Antonio Diodato, con il concerto di Magalí Datzira, giovane contrabbassista, cantante e compositrice barcellonese. Con una lunga esperienza sui palchi (Andrea Motis, Rita Payés, Christina Rosenvinge…), trae ispirazione da un ampio ventaglio di influenze, che spaziano dal funk al pop elettronico, dai suoni più intimi e mediterranei, ai ritmi urbani. Un universo musicale che si cristallizza appieno con una voce intensa, urgente e contemporanea. Dopo aver presentato il suo primo album solista, Des de la cuina (2023), torna con La salut i la bellesa, un album curativo, in cui attraversa un’esperienza profondamente intima. Magalí parla di svuotarsi per riempirsi di nuovo, parla di tristezza, di paranoie e degli abissi quotidiani. Parla dei vari stadi dell’amore, ma soprattutto di prendersi cura, di curarsi e di essere curata e dell’amicizia, come pilastro vitale in questo mondo ultraconnesso.

Dalle ore 20.30, Rotonda del lungomare, concerti di St. Vincent e Primal Scream aperti dai pugliesi Comrad. Dalle ore 23.30, Spazioporto, Don Letts Dj Set, un viaggio sonoro tra reggae, dub, punk e contaminazioni globali. Icona della scena londinese, regista e DJ, Don Letts ha portato il sound giamaicano nel cuore del movimento punk britannico. Nei suoi set fonde culture e ritmi con stile unico e visione storica. Una selezione coinvolgente che racconta decenni di musica ribelle e identità in continua evoluzione.