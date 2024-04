Medimex 2024, ecco le band che si esibiranno a Taranto

Gli Smile di Tom Yorke e Jonny Greenwood, ex Radiohead, Pulp e The Jesus and Mary Chain. Questa la lineUp di Medimex 2024 in programma a Taranto dal 19 al 23 giugno prossimi.



I due live sul mainstage, che sará allestito sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, si svolgeranno nelle serate del 22 e 23 giugno. Sabato 22 toccherà a The Smile, domenica 23 giugno a The Jesus and Mary Chain e Pulp, band iconica della scena inglese. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel foyer del teatro comunale Fusco di Taranto.