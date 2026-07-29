Medicina dello Sport, conferenza a Taranto

Venerdì 31 luglio, alle 10:30, il Salone degli Specchi di Palazzo di Città ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Centro di Medicina dello Sport di Taranto che si svolgeranno in occasione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e quelle relative a UEFA Football Doctor Education Programme, il progetto di formazione promosso in collaborazione con UEFA e rivolto ai professionisti della medicina sportiva e non solo.



Luigi Santilio, oltre che Presidente dell’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto e Consigliere Regionale FMSI, anche membro del “Tavolo degli esperti” dell’Assessorato allo Sport del Comune di Taranto.

Relatore autorevole anche il dott. Luca Labianca, tra i massimi esperti italiani nel settore della medicina applicata al calcio. Tarantino di origine, è specialista in Ortopedia e Traumatologia,in Medicina dello Sport, PhD in Neuroscienze, docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Istruttore UEFA Football Doctor Education Programme e medico federale FIGC, con una lunga esperienza al seguito delle nazionali italiane e nella formazione dei medici sportivi a livello internazionale.

Importante sarà l’apporto del dott. Marco Sammarco, psicologo dello sport e psicoterapeuta, direttore scientifico di numerosi percorsi formativi del Centro di Medicina dello Sport e punto di riferimento nell’ambito della preparazione mentale degli atleti, del team building, della gestione dello stress e del benessere psicofisico nello sport professionistico e dilettantistico.

La sua attività integra le competenze mediche del Centro con un approccio multidisciplinare orientato alla performance e alla salute dell’atleta.

A moderare l’incontro sarà Matteo Schinaia.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le competenze specialistiche messe a disposizione dal Centro di Medicina dello Sport di Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo e sarà inoltre presentato il “UEFA Football Doctor EducationProgramme”, il prestigioso percorso formativo dedicato ai medici dello sport che negli ultimi anni ha portato a Taranto docenti e professionisti di livello internazionale, quali i Medici della Nazionale di Calcio Under 21 Mazza e Santoriello, il prof Pincolini (collaboratore del Milan e della Nazionale di Arrigo Sacchi), il Medico Sociale della Fiorentina Pengue, l’allenatore della Nazionale Lettone di calcio Nicolato, l’ex calciatore e ora commentatore televisivo Massimo Paganin.