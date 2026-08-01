Cooltura, Il lato bello, Teatro
Mauro Pulpito e Fabiano Marti allo Yachting, ‘evitare l’uso prolungato … ‘
La comicità di Fabiano Marti e Mauro Pulpito protagonista del prossimo appuntamento dell’Angolo della Conversazione, il penultimo di questa edizione 2026.
Lunedì 3 agosto (21:00) va in scena allo Yachting Club “Evitare l’uso prolungato” commedia comica in un unico atto scritta da Fabiano Marti e interpretata dallo stesso autore insieme a Mauro Pulpito, due artisti che da anni condividono un fortunato sodalizio teatrale.
Lo spettacolo, diretto da Michele Didone, racconta la storia di due uomini che si incontrano per caso nella sala d’attesa di uno psicologo.
I due personaggi affrontano ansie esagerate, ipocondrie e paure quotidiane.
La trama si sviluppa con uno scambio di battute dal ritmo incalzante e gag basate su incomprensioni, pillole dai nomi strani e manie personali.
Le vite dei due protagonisti diventano lo specchio l’una dell’altra, permettendo al pubblico di ridere e riflettere sui piccoli e grandi disagi che caratterizzano la vita di tutti i giorni.
Una commedia da non perdere, tra le più fortunate del panorama teatrale pugliese, capace di conquistare gli spettatori con un linguaggio semplice, diretto e mai banale,
per una serata da vivere tra risate, emozioni e colpi di scena. “Evitare l’uso prolungato” continua a raccogliere consensi grazie a una formula semplice ma efficace: divertire raccontando le debolezze dell’essere umano.
Event Partner Programma Sviluppo.
Posto unico 10 euro. Biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite o al botteghino dello Yachting Club.