Maurizio Lastrico all’Orfeo di Taranto

Dopo il successo collezionato in tutta Italia, Maurizio Lastrico arriva a Taranto con lo spettacolo “Sul Lastrico”, in scena domani (domenica 8 febbraio) alle ore 18 al Cinema Teatro Orfeo, per una data unica.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico e la sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto sono frutto dell’osservazione di realtà fra loro molto distanti: dal mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, agli oratori delle parrocchie, ai teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, dalle scuole (dell’obbligo e di recitazione) fino alla campagna e alla città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, capaci di mescolare il tono alto e quello basso e raccontare con ironia incidenti quotidiani, una sfortuna che incombe, un caos che si diverte a distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Uno spettacolo che trasforma il caos quotidiano in comicità raffinata, tra poesia, ironia e celebri endecasillabi.

Maurizio Lastrico, genovese, attore e comico, si forma al Teatro Stabile di Genova e diventa popolare grazie alle sue irresistibili “terzine dantesche” a Zelig, dove è presenza fissa per sei anni. Alterna teatro, cinema e fiction di successo, da “Tutto può succedere” a “Don Matteo”, “Made in Italy”, “Call My Agent – Italia e Fedeltà”, fino al celebre sketch a Sanremo 2022. Nel 2024 torna in tournée con “Sul Lastrico” e partecipa a “LOL”. Tra il 2025 e il 2026 è protagonista di nuove serie e film tra Sky, Rai, Netflix e cinema, confermandosi una delle voci più originali della comicità italiana.