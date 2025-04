Massive Attack e Primal Scream, star di Medimex 2025

Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent sono le stelle del Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto.

Medimex torna con un ricco programma, dedicato al tema della Strada, che offre grandi concerti internazionali, showcase, attività professionali e formative, incontri, mostre, racconti e presentazioni. Un’esperienza immersiva nel mondo della musica con attività rivolte a professionisti, giovani, artisti, appassionati e operatori del settore.

Anche quest’anno la manifestazione propone un calendario di attività imponente che si sviluppa su più direttrici e, novità di questa edizione, vede il coinvolgimento di Antonio Diodato e Michele Riondino nella direzione artistica del Medimex. I due artisti tarantini, che svolgono l’attività a titolo gratuito, affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico, nello sviluppo di nuovi progetti e iniziative che saranno presentati nel corso delle prossime settimane.

“Quest’anno il tema del Medimex è la “Strada”, luogo che ha dato vita a generi musicali e linguaggi artistici, luogo di incontri, scoperte e avventure – il commento di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex – Humus ideale del terreno sul quale si muove la nostra manifestazione. Come sempre i gruppi del main stage non sono scelti solo in base a requisiti professionali. Gli ospiti rispecchiano i valori musicali e civili su cui si poggia il Medimex. Ospiteremo i Massive Attack, gruppo cardine della scena musicale mondiale, tra gli inventori del Trip Hop, sempre impegnati in prima linea su temi importanti per la collettività, come la pace e il rispetto per l’ambiente che ci circonda.

I Primal Scream, band scozzese, anch’essa sensibile e impegnata socialmente. Il loro ultimo album, “Come Ahead”, tra i dischi migliori in assoluto usciti di recente, li ha riportati prepotentemente alla ribalta. E St. Vincent, donna, statunitense di Tulsa, vincitrice di 5 Grammy Awards, tra i quali, con “All Born Screaming”, quello di miglior album altenative del 2024. Molto attenta ai temi che riguardano le donne, in ascesa, è considerata la più importante artista alternative del pianeta.

Questa edizione del Medimex si avvale, tra gli altri, della consulenza alla direzione artistica, a titolo gratuito, di Antonio Diodato e Michele Riondino. Esattamente come Renzo Arbore nel 2019 a Foggia, Diodato e Riondino hanno accettato la nostra proposta come atto d’amore nei confronti della loro città. Stiamo lavorando insieme a loro ad alcuni progetti speciali che li coinvolgono direttamente. E noi tutti vogliamo ringraziarli pubblicamente. Come di consueto presenteremo il resto del programma nel corso dei prossimi giorni, e vi assicuro che sarà un’edizione candidata a diventare la migliore mai svolta nella bellissima Taranto”.

Due le serate dedicate ai grandi concerti, nella consueta Rotonda del Lungomare di Taranto: venerdì 20 giugno Primal Scream, tra le formazioni più rilevanti e seminali della scena scozzese, e St. Vincent, iconica e affascinante cantautrice statunitense vincitrice di cinque Grammy Award (Miglior Album Alternative, Miglior Canzone Rock e Miglior Alternative Music Performance nel 2025), mentre sabato 21 giugno Massive Attack, inventori del Trip hop, fortemente impegnati sul fronte ambientale e politico, tra le band più influenti degli ultimi quarant’anni (prevendita attiva dalle ore 13.00 di martedì 15 aprile nei circuiti Vivaticket e TicketOne).

Anche quest’anno oltre ai concerti degli ospiti internazionali è prevista una programmazione di showcase – selezionati attraverso una call pubblica disponibile sul sito medimex.it – per presentare 15 progetti tra i più interessanti della scena musicale pugliese e nazionale. Tornano le attività professionali e di networking, uno dei tratti identitari del Medimex, con la partecipazione di artisti e protagonisti del music business italiano e il coinvolgimento di Assomusica, Keepon Live, I-Jazz, Rete Italiana World Music, FIMI, Equaly e Desk Italia Europa Creativa.

Tornano, con alcune novità, anche le scuole dei mestieri della musica rivolte ai giovani che vogliono affacciarsi al mondo della musica e ai professionisti che vogliono acquisire nuove competenze. In programma anche i Racconti, per celebrare i grandi protagonisti della musica mondiale, film e libri musicali, con le tradizionali presentazioni con l’autore. E ancora il consueto appuntamento dedicato alla relazione tra musica e arte con un’importante mostra fotografica dedicata ad Amy Winehouse, il video mapping, che quest’anno celebra la storia della manifestazione, e numerose attività collaterali.