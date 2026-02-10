Appuntamenti, Eventi, Musica
Massimo Di Cataldo all’Orfeo di Taranto
Arriva al Teatro Orfeo di Taranto, sabato 14 febbraio, il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.
Lo spettacolo, che celebra la storica “Se adesso te ne vai” con la quale Massimo si consacrò tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo nel 1996, ripercorre la storia dell’artista attraverso le sue più famose canzoni: relazioni d’amore, d’amicizia e bizzarri retroscena del mondo dello spettacolo saranno il filo conduttore del concerto. Sul palco, insieme a Massimo, Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano partecipano alla tessitura di armonie eleganti ed evocative, coadiuvati da un peculiare set up elettronico, con atmosfere di synth, vocoder e drum machine.
Dal 5 dicembre invece è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Uno come me” (Dicamusica/Believe), il nuovo singolo di Di Cataldo.