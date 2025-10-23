Appuntamenti, Cooltura, Eventi
Massafra, stasera la presentazione dei bozzetti dei carri del Carnevale 2026
L’appuntamento è per questa sera alle 18,30, nel teatro comunale “Resta”.
Saranno resi noti i bozzetti dei Carri Allegorici che sfileranno i prossimi 15 e 17 febbraio 2026 per le vie principali del paese in occasione della 73^ edizione del Carnevale di Massafra.
Inoltre, sempre nella stessa occasione, il sindaco Giancarla Zaccaro presenterà alla stampa il manifesto ufficiale del “Carnevale 2026”.