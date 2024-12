Massafra, la stagione teatrale comincia con i Gemelli di Guidonia. Le date della rassegna

Saranno “I Gemelli di Guidonia” ad aprire la Stagione Teatrale 2024/2025, promossa dall’Amministrazione comunale di Massafra in collaborazione con Puglia Culture.



Giovedì 19 dicembre, alle 21,00, saliranno sul palco del Teatro Comunale “N. Resta” con la loro “Intelligenza Musicale”, ovvero “la capacità di comporre musica, riconoscere, manipolare, riprodurre suoni, ritmi, melodie, modelli musicali”. Sembra impossibile che nella stessa arte possano convivere anche mouse e tastiera, eppure è così. I Gemelli attingono come sempre dal passato e si servono del futuro per dare una rinnovata luce al loro repertorio, rivisitando come sempre i classici della musica italiana ed internazionale ed utilizzando le nuove tecnologie per creare, anche sul momento, canzoni scritte dal pubblico, per una completa interazione, mai provata prima. Uno spettacolo che quindi, oltre ad offrire i divertenti ed immancabili momenti del repertorio dei Gemelli di Guidonia, affronta con ironia le nuove dinamiche che siamo costretti ad affrontare, confrontandoci quotidianamente con le moderne tecnologie alle quali non possiamo più rinunciare.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti per gli otto appuntamenti della Rassegna Teatrale:

– 19 dicembre 2024: i Gemelli di Guidonia in “Intelligenza Musicale”;

– 13 gennaio 2025: Enzo De Caro in “L’Avaro Immaginario”;

– 9 febbraio 2025: Massimo Dapporto e Fabio Troiano in: “Pirandello Pulp”;

– 21 febbraio 2025: Gianluca Guidi in “Sinatra. The Man & His Music”;

–5 marzo 2025: Paola Minaccioni in “Elena la Matta”;

– 22 marzo 2025: Luca Bizzarri in “Non hanno un Amico”;

– 4 aprile 2025: Maurizio Pellegrini in “Si me Vulisse Bene”;

– 7 maggio 2025: Teatro Le Forche in “Nessun Destino è per Sempre”.

Il costo dell’abbonamento a 8 spettacoli è il seguente: Platea € 150,00 – Galleria € 110,00. Galleria ridotto €. 80,00 e sarà possibile sottoscriverlo sino al 18 dicembre p.v..

Per chi intenda invece acquistare i biglietti, ogni singolo spettacolo ha i seguenti costi: Platea € 25,00 – Galleria € 20,00. Galleria ridotto € 15,00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 19 dicembre p.v. anche online su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Abbonamenti e biglietti (previste agevolazioni e riduzioni per l’acquisto) saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale, ubicato in Piazza Garibaldi, nei seguenti giorni: lunedì dalle 11.00 alle 13.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al numero telefonico 324.6103258 tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.