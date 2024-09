Massafra in lutto per la scomparsa di don Giuseppe Oliva. Rinviati gli eventi del Palio della Mezzaluna

Il sindaco Fabrizio Quarto, “interprete dei sentimenti della Città, esprime tutto il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Oliva, al vescovo di Castellaneta e alla comunità parrocchiale di S. Francesco da Paola per la scomparsa del caro don Giuseppe.”

“Don Giuseppe – afferma il primo cittadino – lascia un vuoto incolmabile nella Città di Massafra. Con la sua presenza, con la sua missione pastorale fatta di prossimità e di socializzazione, professata con vari mezzi: dalla parola alla musica, dall’aspersorio alla chitarra, dalla mensa al concerto, è riuscito a cementare nella comunità massafrese la gioia dello stare insieme e dell’attenzione verso il prossimo. Come non ricordare – ha continuato il sindaco Quarto – il grande impegno e la cura che don Giuseppe, in qualità di rettore, ha profuso nella valorizzazione del Santuario della Madonna della Scala, come luogo di culto e di preghiera e come destinazione turistico-religiosa. La Città di Massafra – ha concluso il sindaco – proclama il lutto cittadino con l’esposizione della bandiera comunale a mezz’asta sugli edifici pubblici comunali in concomitanza con la celebrazione del funerale di don Giuseppe Oliva che avrà luogo lunedì 16 settembre p.v. alle 16,00. Nella stessa giornata di lunedì 16 settembre si invitano gli esercenti a tenere le serrande abbassate dalle 16,00 alle 17,00.

Frena ovviamente anche la macchina organizzativa del “Settembre massafrese”, portando al rinvio degli appuntamenti previsti per oggi e domani per il “Palio della mezzaluna”. «L’associazione MassafraNostra commossa e stordita per il precoce ritorno alla casa del Padre del caro don Giuseppe Oliva, parroco di San Francesco da Paola, unita in silenziosa preghiera – evidenzia il presidente di MassafraNostra Giuseppe Quero – abbraccia la sua famiglia e quanti sono nel dolore e comunica che le Olimpiadi in palio e la corsa del Paliotto di oggi 14 settembre così come il corteo storico e staffetta del Palio di domani 15 settembre sono rimandate al prossimo fine settimana.»