Massafra, il Palio della Mezzaluna si terrà il 6 ottobre

Importanti novità per l’edizione 2024 del “Palio della Mezzaluna”, manifestazione storico – rievocativa organizzata dall’associazione MassafraNostra.







Come si ricorderà, le date inizialmente individuate erano state cambiate per il grave lutto che ha colpito l’intera città: la scomparsa di don Giuseppe Oliva.



In un primo momento si era deciso per il 21 e 22 settembre ma anche queste date sono state rettificate ‘’causa di concomitanti eventi già programmati che impegnano risorse per ordine pubblico sia per questo fine settimana sia per il prossimo – annuncia il presidente di MassafraNostra, Giuseppe Quero – in cui la città sarà in fermento per la festa patronale, abbiamo scelto di condensare tutti gli eventi in un’unica giornata. Vivremo intensamente il Palio il 6 ottobre prossimo’’.

La fitta scaletta di appuntamenti prevede una domenica densa di attività che coinvolgeranno l’intera città.

Si parte alle 10 quando in piazza Garibaldi si vivrà l’atmosfera giocosa delle “Olimpiadi in palio”, subito dopo alle 12 in via caduti della nave Roma e ponte Garibaldi ci sarà il “Paliotto”, corsa a staffetta dedicata ai piccoli. Si riprenderà alle 18 con il suggestivo corteo storico che vedrà sfilare i numerosi figuranti percorso Roma, piazza Vittorio Emanuele, corso Italia e ponte Garibaldi fino a raggiungere piazza Garibaldi. Nel cuore del centro storico cittadino alle 20:30 si darà il via alla corsa del Palio, la corsa a staffetta per l’aggiudicazione dell’ambito drappo. Momento conclusivo sarà la cerimonia di consegna del Palio al rione vincitore prevista alle 21.

Si dovrà attendere ancora un po’ dunque per calarsi nell’atmosfera medievale e vivere l’entusiasmante sfida tra i sei rioni cittadini.