Martina vince il derby dai due volti, venerdì al Palafiom Santa Rita attende Monopoli (20.00)

Due partite in una: primo tempo targato Taranto, secondo tempo targato Martina Franca. Ha vinto la capolista, la NewGen trascinata da Imsandt (28 punti). Non è bastato alla Santa Rita il buon debutto del nuovo arrivo Ndiaye (19 punti) centro senegalese giunto a Taranto nei giorni scorsi. Precedentemente, si erano divise le strade tra gialloblù e De Sousa.





Una gara nettamente separata dall’intervallo, si diceva, quella di domenica scorsa al PalaWojtyla di Martina. Ottima la partenza di Taranto che nei primi dieci minuti impone ritmo in avanti e pressione in difesa, arrivando anche sul +10 (12-22) prima di perdere due possessi sul finale tempo (16-22).



Seconda frazione sulla falsariga della prima: Santa Rita Taranto dinamica, sicura e concentrata, mentre NewGen Martina stenta dalla distanza e concede a rimbalzo. Si va all’intervallo con Taranto al comando (35-39) e consapevole del buon gioco espresso.

Poi, tutto cambia e l’inerzia si capovolge. Martina registra il quintetto e comincia a colpire dai tre punti, migliorando la propria difesa. Taranto diventa l’ombra di se stessa.



Il terzo periodo è un monologo della capolista (22-4). Il quarto periodo sarà senza storia, con Martina che controlla e tiene alte le percentuali mentre Taranto ruota tutti e affida all’orgoglio degli Under un sussulto da lasciare in archivio. Adesso roster e staff tecnico in palestra per preparare la prossima gara, riflettendo insieme sulla partita di Martina…



Si giocherà in anticipo, venerdì 16 gennaio. Arriverà al Palafiom un’altra grande favorita per la vittoria del campionato: Seagulls Monopoli, attualmente seconda in classifica con 20 punti. Santa Rita Taranto è al quarto posto del girone B della DR1 con 14. Palla a due ore 20, ingresso libero.

risultati prima giornata di ritorno e classifica qui: www.playbasket.it – Divisione Regionale 1 Puglia – girone B