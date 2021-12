Martellotta, ecco le aule giardino. Tartaglia spiega il progetto

Utilizzare al meglio giardini e cortili scolastici prevedendo lezioni all’aperto può comportare notevoli benefici, oltre a quello sanitario – lo proponeva a Settembre 2020 il WWF, in vista della riapertura delle scuole, ricordando i benefici dell’Outdoor Education per bambini e ragazzi.

Un’idea accolta immediatamente dall’Istituto INDIRE e che non è sfuggita a Giovanni Tartaglia che, appena assunto l’incarico di Dirigente del Comprensivo “V. Martellotta” di Taranto, ha annunciato al Consiglio di voler introdurre nella sua scuola l’Outdoor Education.





Domani, Mercoledì 15 Dicembre alle 9:30, le aule giardino dei tre plessi del Comprensivo Martellotta saranno inaugurate alla presenza dell’arcivescovo Filippo Santoro, di Vincenzo Cardellicchio, Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, di Giovanni Gugliotti, Presidente della Provincia di Taranto, e di Cosimo Borraccino, Consigliere Regionale. All’incontro, moderato dallo stesso Tartaglia, parteciperanno Giuseppe Silipo, direttore Generale dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale) Puglia, e Vito Alfonso, Dirigente dell’Usp Taranto.

‘L’offerta formativa dell’Outdoor education – spiega il DS Giovanni Tartaglia – contempla una grande varietà di attività didattiche che vanno dai percorsi educativi profondamente ispirati alla tradizione nordeuropea, in cui gli spazi esterni della scuola sono decisamente “vissuti”, pur con temperature non certo paragonabili alle nostre, a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia, attraverso il coding, la robotica, il tinkering, ad esperienze di tipo percettivo-sensoriale, orto didattico, uscite per visite a fattorie, musei, parchi ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’adventure education, il foliage, l’orienteering, il birdwaching, il trekking. Attività tutte che vengono proposte – continua Tartaglia – sotto forma di gioco, di sfida e che quasi sempre devono essere realizzate in gruppo. E che costituiscono, peraltro, gli assi portanti delle Linee Guida 2021 del Ministero per la Pubblica Istruzione e Cultura, per l’insegnamento dell’educazione civica: sviluppo sostenibile, conoscenza della Costituzione e cittadinanza digitale.

“Vogliamo dare ai nostri ragazzi – conclude Tartaglia – un’istruzione di qualità, in sintonia con quanto stabilito da Agenda 2030 che nel Goal 4 (4.a) recita appunto … “ …è obiettivo costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti” e che – (come specifica il punto 4.7di Agenda 2030- ndr) garantisca entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

‘Il Mercatino dei ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down, che da diversi anni produce manufatti di notevole pregio e che si svolgerà negli spazi della scuola, ribadisce infine la centralità dell’inclusione nella didattica scolastica del Comprensivo Martellotta’ si legge infine nella nota della scuola.