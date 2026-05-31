MarTA, tre giornate particolari nel museo di Taranto

MarTA, tre giornate particolari. Da oggi domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, passando per l’apertura straordinaria di lunedì 1° giugno (lunedì solitamente il Museo di Taranto osserva la giornata di riposo), il MArTA conferma la sua presenza nell’ambito della proposta culturale del territorio con musica, teatro e aperture straordinarie.

Si comincia oggi il 31 maggio con la rassegna “Un anno di concerti al MArTA”, con l’attrice Amanda Sandrelli, interprete e narratrice de “Le avventure di Pinocchio – Sentieri alternativi in una favola immortale”.

Insieme ad Amanda Sandrelli, nell’appuntamento della rassegna voluta dal Museo di Taranto e dall’Orchestra della Magna Grecia, Fabio Battistelli al clarinetto, l’Ensemble dell’Orchestra Magna Grecia, su musiche originali di Maurizio Lomartire.

Le avventure di Pinocchio costituiscono un prezioso scrigno che continua a riservare sorprese. Rivisitarne il testo garantisce costantemente nuove scoperte e rende sempre attuali i personaggi e le tematiche che le animano. Come tutti i grandi capolavori della letteratura continueranno a sopravvivere a beneficio dei lettori grandi e piccini che vi ritroveranno suggestioni della propria esistenza. Nel progetto che sarà presentato domenica al MArTA la musica risponde alla destrutturazione letteraria attraverso un commento sonoro che rilegge la tradizione in modo originale pur rispettando la “naïveté” che è forma e sostanza del racconto.

Così il Museo archeologico nazionale di Taranto si appresta a vivere il week end che va da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, nel segno della

Lunedì 1° giugno il MArTA apre i battenti regolarmente dalle 8.30 alle 19.30, malgrado sia tradizionalmente il giorno di chiusura del museo.

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, anche il MArTA aderirà alle indicazioni del Ministero della Cultura, aprendo gratuitamente per tutta la giornata. Le visite si potranno svolgere nei consueti orari di apertura.