MarTA tra rebus, simboli e reperti da rintracciare e decifrare. Ecco il programma per Halloween

Una festa importata da oltreoceano ma con radici solide proprio in Europa che nella notte tra l’ultimo giorno di ottobre e il primo di novembre celebra la vigilia di Ognissanti (All Hallows’Eve) ma anche un rapporto stretto tra cultura celtica e cultura romana.

La festa di Hallowen, conosciuta dai più piccoli con il rituale del “dolcetto o scherzetto” è dunque qualcosa di più. E’ la storia pagana cristianizzata che esorcizza il passaggio dalla vita alla morte e il mistero che lo accompagna. Nel segno del mistero il 31 ottobre e il 1° novembre il Museo archeologico nazionale di Taranto offre ai bambini dagli 8 ai 12 anni di vivere Halloween in maniera più coinvolgente e divertente, nel segno della storia. Si tratta di “Il Mistero dell’anfora perduta”, un’avventura tra archeologia, mistero e gioco per scoprire i segreti dell’antica Taranto, capitale della Magna Grecia, attraverso una nuova esperienza ludico-didattica che unisce il fascino della storia al divertimento tipico dell’escape-room: la stanza da cui fuggire dopo aver risolto indovinelli ed enigmi.

L’attività prevista sia il 31 ottobre sia il 1° novembre alle ore 18.00, trasformerà dunque le sale del MArTA in un percorso costellato da rompicapi, rebus, sciarade, simboli e reperti da rintracciare e decifrare.

Tra indizi nascosti e suggestioni mitologiche, i giovani visitatori conosceranno in modo coinvolgente alcuni dei tesori più affascinanti del museo.

“Il Museo è un luogo di misteri e scoperte per eccellenza – spiega la direttrice del MArTA, Stella Falzone – se si considera che ancora oggi attraverso lo studio e l’analisi di oggetti provenienti da donne e uomini del passato, migliaia di ricercatori nel mondo cercano di svelare il quotidiano di civiltà ormai scomparse. Veri e propri cold case, come quello che riguarda l’identità ma anche la morte del nostro Atleta di Taranto (V sec. a.C.)”

Ideato per avvicinare i partecipanti al patrimonio culturale attraverso il gioco di squadra, l’intuizione e la curiosità, “Il mistero dell’anfora perduta” è un’avventura coinvolgente e accessibile a tutti.

L’attività si svolge su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. L’attività è gratuita per i bambini, mentre gli adulti accompagnatori potranno accedere al Museo solo previo acquisto del biglietto.