MarTA, San Martino… in vino veritas

Dioniso è il dio dalle mille identità, che porta agli uomini lo scompiglio e li libera attraverso la follia. La sua natura, complessa e contraddittoria, è riassunta metaforicamente da due piante accomunate dalla forma lobata delle foglie: la vite e l’edera.

E sarà Dioniso il mito che accompagnerà i visitatori lungo il percorso tematico “In vino veritas. Produzione e consumo del vino nei reperti del MArTA”, in programma il prossimo lunedì 11 novembre alle ore 17.30. “Festeggiamo così il giorno di San Martino – spiega la direttrice del MArTA, Stella Falzone – con il tepore delle sue giornate protette dal mantello del vescovo di Tours, santo così venerato in tutta la Puglia, anche per gli aspetti devozionali legati alla raccolta dell’uva e alla produzione del vino”.

L’uva e il vino costituivano una delle principali risorse economiche anche in Magna Grecia. A partire dall’VIII secolo a.C. si afferma tra gli aristocratici greci l’uso di consacrare un momento specifico al consumo del vino. Si tratta del simposio che costituirà anche uno dei contesti di confronto sociale tra i più importanti del mondo antico.

In età classica ed ellenistica, la viticoltura e la produzione di vino in Magna Grecia è molto ricca, gli storici antichi ci ricordano l’esistenza di vitigni quali il biblia, e i vini, tra cui l’aminaios e il lagaritonos, mentre il vino prodotto a Taranto viene esaltata da Ateneo come “leggero, privo di violenza e forza, dolce e di facile digestione”.

Tracce dirette sulla pratica della viticoltura nell’area di Taranto sono attestate dal ritrovamento sul territorio di segni di coltivazione imputabili alla piantumazione di vigneti, come nel caso di via Campania e località Torre Montello, e dal recupero in alcuni contesti archeologici di resti di semi di vite carbonizzati o mineralizzati. La visita tematica, della durata di circa un’ora e mezza, è rivolta agli adulti, fino ad esaurimento posti. L’attività sarà compresa nel costo di ingresso per il MArTA di 10 euro (gratuito per i bambini e fatte salve le gratuità previste per legge o convenzioni in corso). La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata allo 099.4532112.

Nella foto difusa dal MarTA, il Cratere a calice apulo a figure rosse – Dioniso, con kantharos e tirso, tra satiro lirocine e Menade. 420-425 a.C. -Secondo piano, Sala VIII, vetrina 83, 7.1. Da Taranto, contrada S. Lucia, 1885.