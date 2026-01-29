MarTA, gennaio record. Domenica 1 febbraio ingresso gratuito

Domenica prossima 1 febbraio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Le visite al Museo archeologico nazionale di Taranto si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso in orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19.00).

Per chi decide di passare una parte della prossima domenica all’interno del MArTA, l’offerta è davvero ampia, perché, oltre all’esposizione permanente, il Museo tarantino ospita già da alcune settimane importanti mostre temporanee dedicate all’acqua, alla nascita del municipio tarantino in epoca romana e alle nuove acquisizioni di materiali archeologici sequestrati dal Comando Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, e restituiti anche dal Metropolitan Museum di New York.

E i dati di affluenza al MArTA spiegano ancora meglio i risultati di questa grande vitalità culturale.

Gennaio 2026 segna, infatti, il record di oltre 3400 presenze e di un incremento dei visitatori paganti. Stima che riflette e conferma il trend di crescita dello stesso dato per l’intero 2025 con circa 90 mila ingressi.

Domenica 1 febbraio l’ingresso è gratuito, ma si possono prenotare direttamente al Museo visite guidate a pagamento o si può usufruire del servizio audio-guide in 5 lingue disponibile al bookshop del MArTA.