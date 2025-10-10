MarTA, domenica tra musica e aperitivo

Ha il nome di un inno alla Pace il matinèe che il 12 ottobre segnerà il prossimo appuntamento con “Un anno di concerti al MArTA – domeniche in concerto musica e aperitivo”. La rassegna di musica e archeologia realizzata in collaborazione tra il Museo archeologico nazionale di Taranto e l’associazione Le Corti di Taras, nell’appuntamento di domenica prossima prende in prestito le parole del famoso brano di Jessy Dixon, ovvero “Abide with me”, quel “Resta con me”, capolavoro del canto corale, composto nel 1847, che invoca la benedizione sui popoli oppressi di tutto il mondo.

A farsi interprete di questo appuntamento musicale è l’Officina Corale Pugliese diretta dal maestro Vincenzo Scarafile e con Gabriele Greco al pianoforte. Un progetto musicale che va oltre la semplice esecuzione di un brano diventando un viaggio emotivo e spirituale. Proposta corale che si distingue per la sua capacità di fungere da mediazione musicale, offrendo uno spazio di riflessione profonda sui sentimenti e le ragioni dell’anima umana. L’Officina Corale Pugliese è un percorso innovativo che si avvale anche dell’esperienza del LA Chorus.

L’offerta archeologica prevede un percorso guidato nella mostra ospitata al secondo piano del MArTA “Rara Avis”: la mostra di Antonio Affidato che mette in dialogo la tradizione della Magna Grecia con l’arte contemporanea, presentando nove sculture bronzee, arricchite da inserti di pietre preziose, che esplorano miti e personaggi che hanno inciso notevolmente sulla storia del sud Italia in particolare.

L’ingresso al MArTA per assistere al concerto e partecipare alla visita archeologica avviene al costo di 10 euro. L’accesso sarà consentito dalle ore 10.00 per la visita guidata, con inizio visita alle ore 10:30 L’accesso per il concerto dalle ore 11.00 con inizio concerto alle ore 11.15 Per concludere, aperitivo all’interno del chiostro del museo.

Biglietti acquistabili nella sede dell’associazione Le Corti di Taras (via Giovinazzi, 28 – Taranto), oppure su VivaTicket all’indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/ticket/abide-with-me/259754