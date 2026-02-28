MarTA, domenica gratuita. Info utili

Domani, domenica 1 marzo si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura (dalle 8.30 alle 19.30, ultimo ingresso alle 19.00), con accesso gratuito anche al Museo archeologico nazionale di Taranto.

Si tratta, nel caso del MarTA di Taranto, di una esplorazione che attraversa secoli di storia, dal paleolitico al Medioevo, e accende la curiosità del visitatore in ogni sezione e in special modo nelle sale che raccontano della civiltà greca e romana, con incantevoli ori, prestigiose ceramiche e raffinati mosaici.

“La cultura è benessere comunitario – spiega la direttrice del MarTA, Stella Falzone – e per favorire l’accesso al patrimonio culturale una volta al mese serve anche ad abbattere le barriere socio-economiche, contrastare la povertà culturale e promuovere la cittadinanza consapevole”.

Uno stimolo alla conoscenza che aiuta anche il turismo in città, considerato che sale progressivamente, anche in queste giornate la presenza di visitatori provenienti da oltre provincia e in alcuni casi anche da oltre regione e dall’estero.

Per l’occasione è possibile anche prenotare visite guidate per un minimo di due persone avvalendosi del servizio del concessionario Aditus (inviando una mail a info#aditursculture.com o prenotando direttamente dal sito del museo) o visitare il museo in autonomia o con l’ausilio delle audio guide in 5 lingue disponibili al bookshop del MarTA.