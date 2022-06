Marina Militare, concorsi per 11 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e 117 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata

Nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 46 del 10 giugno 2022 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento per l’anno 2022 di 11 Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e 171 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) della Marina Militare.

I posti a concorso saranno così ripartiti: a) per l’ammissione al 21° corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, n. 11 (undici) posti, di cui 9 (nove) per il Corpo di Stato Maggiore e 2 (due) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;





b) per l’ammissione al 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale (laureati), n. 37 (trentasette) posti, di cui: n. 29 (ventinove) posti per il Corpo del Genio della Marina (12 per la specialità del genio navale, 6 per le armi navali e 11 per infrastrutture); n. 8 (otto) posti per medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo;

c) per l’ammissione al 24° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale (diplomati/laureati), n. 32 (trentadue) posti, di cui: n. 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina, specialità armi navali, per l’impiego nel settore subacqueo; n. 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

d) per l’ammissione al 25° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale (diplomati/laureati), n. 48 (quarantotto) posti per il Corpo di Stato Maggiore, di cui n. 1 posto per il successivo impiego nelle Forze speciali;

e) per l’ammissione al 26° corso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale (laureati), n. 42 (quarantadue) posti, di cui: 2 (due) posti per il Commissariato militare marittimo; n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di porto;

f) per l’ammissione al 26° corso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale (diplomati/laureati), n. 12 (dodici) posti per il Corpo Sanitario militare marittimo (n. 4 biologi, n. 4 psicologi e n. 4 veterinari).

La domanda di partecipazione può essere presentata sul portale online dei concorsi della Difesa per uno soltanto dei suddetti ruoli/Corpi. Tuttavia, specifiche indicazioni sono riportate all’articolo 5 del bando. Domande aperte fino al 11 luglio 2022 (Leggi qui).