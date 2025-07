Marina di Ginosa, bandiera verde per le spiagge a misura di bambino

Duemilaquindici – duemilaventicinque. Per il decimo anno consecutivo la Bandiera Verde continua a sventolare a Marina di Ginosa ed è è tra le 158 località in Italia e all’estero, tra le 13 in tutta la Puglia e tra le due in provincia di Taranto (bandiera Verde anche Marina di Lizzano, leggi qui) selezionate da ben 3.075 pediatri, ad aver ottenuto l’importante riconoscimento.

La cerimonia di consegna si è svolta stamattina a San Salvo, in provincia di Chieti, alla presenza del Prof. Italo Farnetani, Professore Ordinario di Pediatria, Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, United Campus of Malta, Presidente dell’International Workshop of Green flags, oltre che ideatore e coordinatore dell’iniziativa Bandiera Verde, esperti e autorità locali.

In rappresentanza del Comune di Ginosa erano presenti l’assessore all’Ambiente Marco Ielli e il presidente del Consiglio Comunale Giorgio Acquasanta.

Le Bandiere Verdi rappresentano un riconoscimento di qualità assegnato alle località balneari italiane che offrono servizi ideali per le famiglie con bambini. La selezione nasce da una rigorosa indagine condotta dai pediatri italiani, sotto la supervisione del professor Italo Farnetani. Queste località vengono indicate direttamente dai medici, sulla base della loro esperienza professionale in ambito pediatrico. Sono i pediatri stessi a valutare e segnalare i luoghi ritenuti più adatti ai più piccoli.

Per ottenere la Bandiera Verde, una spiaggia deve rispondere a criteri ben precisi: sabbia fine, fondali bassi e sicuri, spazi ampi tra gli ombrelloni, presenza di personale di salvataggio e strutture pensate per i bambini. Ma anche i servizi per gli adulti – come bar, ristoranti, negozi ecc. sono considerati essenziali, perché contribuiscono al benessere dell’intero nucleo familiare. Interessante è anche l’attenzione riservata alla vitalità delle località: quelle più animate vengono privilegiate, poiché offrono ai bambini stimoli sensoriali e sociali importanti per la loro crescita.

Anche quest’anno, la Bandiera Verde va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti conferiti al Comune di Ginosa: la 27^ Bandiera Blu, le 4 Vele Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, Bandiera Lilla e Comune Amico delle Tartarughe Marine.