Mariella Nava in concerto all’Orfeo di Taranto

Domenica 9 marzo alle 19.00, al Teatro Orfeo di Taranto, concerto di Mariella Nava. La città di una delle cantautrici italiane più amate, dunque, si prepara ad accogliere a braccia aperte uno dei suoi grandi talenti artistici espressi in questi anni. Sarà un concerto nel quale Mariella raccoglierà buona parte della sua produzione, dalle canzoni portate al successo dalla stessa autrice, proseguendo con quelli interpretati da alcuni fra gli artisti più amati della canzone italiana: Lucio Dalla, Renato Zero, Andrea Bocelli, Mina, Gianni Morandi, Eduardo De Crescenzo, tanto per citare alcuni. Fra i suoi duetti, quelli con Dionne Warwick, Mango e Amedeo Minghi, mentre fra i tour, si segnalano quelli con Renato Zero del quale è stata ospite come “special guest” e “Cantautrici”, con le colleghe Grazia Di Michele e Rossana Casale.

Non tutti lo sanno, ma la popolare cantautrice tarantina è fra gli autori più richiesti nella composizione e negli arrangiamenti di musiche per spot pubblicitari nazionali e internazionali. Ospite dei concerti di Mariella Nava, il chitarrista Roberto Guarino. Anche lui tarantino, fra le sue collaborazioni, quelle in tour e studio con gli Stadio e Lucio Dalla, con Beppe D’Onghia e Samuele Bersani. Prevendite Ticketone, 2Tickets, www.teatrorfeo.it . Platea e Prima Galleria 22.00euro; Seconda galleria 17euro; Terza galleria 12.00. Biglietteria Teatro Orfeo, via Pitagora 80, Taranto; tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20.30