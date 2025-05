Maria Antonietta Brigida presidente del Centro Servizi Volontariato di Taranto

Maria Antonietta Brigida è la nuova presidente dei Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets: è stata eletta – mercoledì 30 aprile 2025 – dall’assemblea degli oltre cento Enti del Terzo Settore locali iscritti al Csv Taranto Ets.

Consigliera nazionale di Csvnet con delega ai rapporti con il mondo della scuola, la sua nomina arriva a coronare una lunga militanza nel Csv Taranto Ets: nel 2001 Maria Antonietta Brigida è stata tra i fondatori del Csv Taranto, e da quell’anno è stata vicepresidente affiancando il primo presidente Carlo Martello, intervenuto all’assemblea, e, in seguito, il presidente uscente Francesco Riondino.

Visibilmente emozionata Maria Antonietta Brigida ha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso fiducia eleggendola e si è detta certa che il nuovo Consiglio direttivo saprà affiancarla e sostenerla nel triennio che la vedrà guidare il Csv Taranto Ets. «Ci aspetta – ha dichiarato Maria Antonietta Brigida – una sfida importante: completare la trasformazione del Csv Taranto Ets, in ottemperanza della Riforma del Terzo Settore, da struttura per erogare servizi, ad autentica Agenzia di sviluppo del volontariato del territorio, in grado di contribuire a dare risposte concrete ai bisogni e alle esigenze della collettività, con una particolare attenzione alle periferie».

«Da subito – ha poi annunciato la neopresidente Maria Antonietta Brigida – intendo sviluppare ulteriormente i rapporti con le istituzioni, i sindacati, le associazioni datoriali, le istituzioni scolastiche e il mondo del profit; per questo il mio primo atto sarà chiedere ai Sindaci del nostro territorio un incontro per proporre loro di avviare progetti e programmi di collaborazione largamente condivisi e partecipati con le loro comunità. Con lo stesso fine – ha concluso – intendo sviluppare il rapporto con il terzo settore delle diverse aree della nostra provincia, organizzando assemblee e aprendo nuovi sportelli territoriali del Csv Taranto Ets, attività in cui coinvolgerò tutti i membri del nuovo Direttivo».

L’assemblea è stata aperta dai saluti del Presidente Francesco Riondino, che, dopo aver confermato la sua intenzione a non ricandidarsi per contribuire al rinnovamento del Csv Taranto, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno affiancato e sostenuto in oltre dieci anni di presidenza. L’assemblea, che ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo e il Bilancio sociale relativi all’annualità 2024, documenti contabili i cui dati sono stati presentati dalla Direttora Camilla Lazzoni, ha anche rinnovato gli organi sociali, eleggendo il nuovo Consiglio Direttivo che amministrerà nel prossimo triennio il Csv Taranto Ets; oltre alla neopresidente Maria Antonietta Brigida (Ambulatorio Solidale di Martina Franca OdV), il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Michele Bramo (Il Luogo dei Possibili OdV), Annalisa Cangiulli (Ethra Accademia Sociale Aps), Leonardo D’Arcangelo (Slow Food Trulli e Grotte Aps), Gennaro Esposito (Associazione Ragazzi in Gamba OdV sede di Taranto), Isabella Matarrese (Auser Territoriale Taranto Aps), Valeria Pesare (ARCI Comitato Territoriale Taranto Aps), Remo Pezzuto (Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie Aps) e Gino Vacca (S.O.S. Sava OdV), con quattro conferme e quattro nuovi ingressi.

L’Assemblea ha poi eletto i componenti dell’Organo di Controllo del Csv Taranto Ets nelle persone delle professioniste Franca Todaro e Maria Rosa Chiechi, in qualità di componenti effettive, e Grazia Ria e Angelo Pozzessere in qualità di supplenti; l’organo sarà presieduto dal Dott. Gianfranco Patino, nominato dall’Organismo Territoriale di Controllo – OTC Puglia e Basilicata in aderenza alle previsioni del Codice del Terzo settore. Nel Collegio dei Garanti sono stati eletti Cosimo Battista (ODV Il Focolare “A. Petrecca”), Giovanna Lepre (Apmarrr Aps) e Gaia Silvestri (Il Ponte Aps) quali membri effettivi e Cosimo Scarnera (Moto Club San Martino – Motosoccorso OdV) e Nicola Carenza (Orizzonti 2001 Ets) in qualità di supplenti.

Il regolare svolgimento dell’Assemblea elettiva è stato garantito dalla Commissione Elettorale, eletta dai soci a norma del Regolamento elettorale di cui il Csv Taranto Ets si è dotato per sovraintendere le operazioni di voto e scrutinio. Hanno fatto parte della Commissione, in qualità di Presidente, Alessandro Basile (ANFFAS Dante Torraco), Giovanni Pignatelli (Fondazione Rehab ETS), in qualità di segretario, e Giuseppe Capolupo (AAANT ODV).