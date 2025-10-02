Mare, suoni e memorie: il programma di sabato 4 ottobre nella Città Vecchia di Taranto

Sabato prossimo 4 ottobre , dalle 18:30 alle 24:00, si rinnova l’appuntamento con “Taranto Vecchia 2025: Mare, Suoni e Memorie”, iniziativa organizzata dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Associazione Culturale Archita Festival e la Basilica Cattedrale di Taranto, tra musica, teatro, arti performative e aperture straordinarie.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso di valorizzazione del Centro Storico in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, trasformerà strade, vicoli, piazze e palazzi storici in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, tra memoria e creatività contemporanea.

Dalle ore 19:00 alle 24:00, il pubblico potrà assistere gratuitamente a spettacoli diffusi, visite a siti storico-archeologici e performance artistiche che racconteranno il legame di Taranto con il Mediterraneo, le radici greche e le tradizioni popolari.

Ecco il programma

Piazza Fontana

Ore 22:00 – Il Giardino dei Semplici in concerto per i 50 Anni di Carriera

Il Grande Concerto con il Tour dei 50 anni di Carriera de Il Giardino dei Semplici per l’unica data a Taranto, una pop band che ha fatto la storia della musica con grandissimi successi come Tu ca nun chiagne e M’Innamorai e tantissime altre! Sono i padri del Napule’s Power e dell’Indie Pop di Oggi!

Salone degli Specchi – Palazzo di Città

Ore 19:00 Presentazione del libro “La Solitudine e le Relazioni Sostenibili” di Silvia Ruggiero

Ore 21.00 Presentazione del libro “Barbaros Polemos. Taranto flagello degli Iapigi. Guerre, saccheggi e diplomazia in Magna Grecia tra VIII e V sec. a.C.” del saggista e ricercatore Giuseppe Barbalinardo.

Interviene l’editore Domenico Sellitti (editore)

Piazzetta Monteoliveto

Ore 21:00 “𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶, 𝗗𝗮𝗳𝗻𝗲!” tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Vincitore del festival Voci dell’Anima 2019 e del Premio Confine Corpo Creature Ribelli – Rimini. Prodotto da Tessuto Corporeo e Factory Compagnia Transadriatica. Di e con Ilaria Carlucci per la regia di Alberto Cacopardi

Piazza Castello

Ore 21:00 ed in replica alle 23:30 “Aerial Silk” Spettacolo ed esibizione di tessuti aerei in cui l’artista Loredana Gaudio del Circo Viaggiante Pachamama si esibisce in figure acrobatiche sospesa in aria.

Piazza Duomo

Ore 20:00 “Da Vivaldi a Piazzolla – Viaggio nella città dei due mari”

-Concerto a cura dell’ Orchestra “Emozioni sonore “

Romano Francesca Annamaria Celeste (violino di spalla e solista) – Corigliano Sofia (violino) – Palumbo Pietro (violino) – Mancini Santiago (violino) – Savino Angelo (violino e spalla dei secondi) – Tortorelli Nadina (violino) – Fischetti Francesca (violino e solista) – Donatelli Martina (violino) – Palumbo Gabriele (violino e solista) – Conte Michelangelo (violino) – Peluso William ( violino) – Pasca Davide (violoncello e solista) – Mancini Victoria (violoncello) – Corbelli Alessandra (pianoforte) – Mancini Loreto (pianoforte) – Paparella Antonio Direttore d’orchestra – Miccolupo Anna Rosa Maestra e Coordinatrice

Via Duomo

Dalle Ore 22:00 alle 24:00 – Dj set Enzo Enriquez con un Sound ricercato che unisce tradizione e modernità, in un atmosfera vibrante tra musica e pietra antica, con l’esposizione di pezzi unici ispirati alla terra di Puglia con l’Officina di Vj’s Mind.

Piazzetta San Costantino

Ore 20:30 ed in replica alle 23:00 “Mr Big Circus Cabaret” di e con Christian Lisco

Brillante, esilarante, coinvolgente e provocatorio, il Mr. Big Circus Cabaret è tutto questo e molto di più. Uno spettacolo che riserva sorprese ad ogni messa in scena, grazie alla strabiliante capacità di improvvisare del suo protagonista: un clown-giocoliere, dallo strano accento straniero, che fa della tecnica circense e della sua arguta ironia, il “trampolino di lancio” per una comicità che non risparmia nessuno.

Piazza Municipio

Dalle ore 19.00 alle ore 24:00 – Area Artigianato ed esposizioni creative

Atrio Palazzo Galeota

Dalle ore 18:30 alle 21:00 – Area Cultura nell’Isola – Presentazione libri

Ore 18:30 lettura con teatrino kamishibai del racconto: Un’avventura nello sport degli antichi greci

Ore 19:00 lettura animata dei racconti tratti dalle Favole di Esopo: La zanzara e il leone, la vipera e la serpe acquatica, il granchio e la volpe, l’alcione.

Ore 19:15 Lettura animata del racconto: Ulisse, la maga Circe e le sirene e Ulisse nell’isola dei Ciclopi, (edizioni Fatatrac). Al termine della lettura ogni bambino avrà un cartoncino per disegnare la scena del mito che più gli è piaciuta.

Ore 19:45 Lettura delle novelle tratte da “Fiabe e novelle del popolo pugliese” di Saverio La Sorsa: La fata benefica e il ciabattino allegro

Ore 22:30 Spettacolo teatrale “Da Carrieri a Leonida” di Ettore toscano a cura del Teatro Le Forche con Giancarlo Luce

Via Cava

Ore 21:30 ed in replica alle 22:30 “Raymi” – Spettacolo di arte di strada con Selena e Francesco Dracca Spettacolo di fuoco e di coreografie con ventagli, bolas e corde accompagnate da percussioni dal vivo. A cura della compagnia Pachamama, presente sul territorio italiano da oltre 20 anni con spettacoli di musica, danza, teatro, circo e arte di strada.

Chiese e Palazzi Storici fruibili per l’occasione:

dalle ore 19:00 alle 24:00 saranno fruibili per l’occasione:

la Basilica Cattedrale San Cataldo (la Cattedrale più antica di Puglia) in piazza Duomo;

Palazzo Pantaleo presso rampa Pantaleo n.6

Chiesa S. Maria della Scala

dalle ore 19:00 alle 22:00 saranno fruibili per l’occasione: