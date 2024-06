MAP Festival, One to One nei palazzi della Città vecchia

Prosegue MAP Festival. Prossimo appuntamento con la rassegna, giovedì 13 giugno, solo per pochissimi e tempestivi spettatori, sarà possibile vivere l’esperienza intima dei momenti artistici One To One, con la pianista Gloria Campaner (Palazzo Barion-Santamato), il cantautore Domenico Imperato (Palazzo Stola) e l’attrice Azzurra Martino (Palazzo Stola).



One To One pensati per sperimentare, suggerire, nuovi modi di fruire lo spettacolo dal vivo, in una dimensione più intima e personale. Questi gli orari di concerti e performance: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. Partner dell’evento, B&B – Baja delle Sirene e ITACA – Le Botteghe del Borgo Antico.



Cosa succederà in occasione del One to One? In palazzi storici della Città vecchia, per venti-venticinque minuti si terranno concerti, incontri straordinari, esclusivamente per una, due persone, massimo sei, una cerchia familiare, un gruppo di amici, ad ascoltare e assistere al gesto artistico in totale intimità con lo stesso artista, qualcosa che accade raramente per chi suona e per chi ascolta.

“One to One” con Gloria Campaner, Azzurra Martino, Domenico Imperato giovedì 13 giugno: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. Ingresso 20euro. Biglietti online: TicketSms.