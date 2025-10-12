Magrì, settimo incontro vincente da prof

Una bella vittoria. Il pugile professionista Francesco Magrì, il tarantino superwelter della Quero-Chiloiro, ieri sera ha conseguito la sua settima vittoria professionistica su sette match disputati in carriera, conquistando il Palasport Piccinelli di Rezzato in provincia di Brescia nella riunione professionistica indetta dalla Promo boxe Italia del procuratore Mario Loreni e il trofeo come miglior pugile del Memorial Luciano Tamburini (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa della Quero Chiloiro).

Un nome noto nel panorama pugilistico nazionale, quello di Magrì, seguito sin da quando, ancora dilettante, si laureava ripetutamente campione italiano e indossava la maglia azzurra in diverse gare internazionali.

Oggi è un pugile completo e maturo, il talento tarantino Francesco Magrì, che venerdì scorso 10 ottobre ha battuto il romano Giulio Fiorillo per KO al quinto round nell’incontro per i superwelter sulle otto riprese, mostrando – in sinergia con il suo allenatore Cataldo Quero – di saper gestire qualsiasi avversario, adattando la tattica all’occorrenza in uno sport di situazione come il pugilato.



Magrì ha infatti sostenuto un match di attacco, insolito rispetto alla sua boxe tecnica. Ha messo in risalto il carattere, comprimendo sempre le azioni di Fiorillo che, invece, alto e mancino, si destreggiava molto bene sul ring, legando e indietreggiando in continuo movimento.

Dopo avergli inflitto un knockdown alla prima ripresa, con una combinazione di colpi in attacco che ha seriamente messo in difficoltà l’avversario, Magrì ha afrrontato le riprese successive sfruttando il suo destro che, gancio o diretto che fosse, si è rivelato il colpo chiave di un match a senso unico; alla quinta ripresa, poi, il tarantino ha accelerato e mentre Fiorillo subiva colpi importanti… l’arbitro è intervenuto decretando la fine dell’incontro prima del limite.

Si è trattato di un buon test match per il pupillo della boxe rossoblù, in vista della semifinale del titolo italiano dei pesi superwelter che disputerà nei prossimi mesi.

Magrì, alla sua settima vittoria (tre per ko) oggi arriva al terzo posto nella classifica italiana dei pesi superwelter di Boxrec, mentre in quella mondiale sale al 157esimo posto in una delle categoria di pugilato più prestigiose del professionismo.