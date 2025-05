Magrì-Gyorgy main event al Trofeo Ruina

Siamo ormai al countdown per la manifestazione pugilistica organizzata dalla Quero-Chiloiro con il vicepresidente societario Goffredo Santovito che, per l’ottavo anno, ospita la boxe presso la sua residenza di campagna a contrada Ruina, alle porte di Taranto.

Questa 8^edizione del Trofeo Masseria Ruina, che rientra nel cartellone di Taranto città europea dello sport 2025, sarà strutturata sul doppio appuntamento di sabato 24 maggio con apertura di 11 match dilettantistici a partire dalle ore 16,30 e chiusura prevista in prima serata con lo spettacolo professionistico.

Domenica 25 maggio si proseguirà invece con la fase regionale di sparring-io per i 106 partecipanti del settore giovanile che, a partire dalle ore 10,00, si divertiranno nel confronto valevole come qualificazione per il trofeo CONI 2025.

Protagonisti assoluti dell’evento sportivo targato Quero saranno, come sempre, i pugili; in prima linea, sicuramente si colloca il match clou della manifestazione che, finalmente. riporterà in scena la boxe dell’acclamato tarantino Franceco Magrì, al suo quarto incontro professionistico nei pesi superwelter contro l’avversario Mizsei Gyorgy: confronto con l’ungherese sulle 6 riprese.



Il ventisettenne Magrì, con un record di 3 vittorie di cui 1 ko da professionista, e un passato glorioso da dilettante che lo ha visto laurearsi tre volte campione italiano Assoluti, vincitore del Guanto d’oro, maglia azzurra in numerose competizioni internazionai e in gara ai Giochi del Mediterraneo, incontrerà l’esperto Mizsei, trentaduenne, con 82 match all’attivo da professionista, ben 4 volte campione nazionale ungherese, campione BDB international e campione dell’Unione Europea, in un match che sicuramente sarà di grande spettacolo nella bella cornice della Masseria.

Per gli 11 match dilettantistici in programma, di cui 4 saranno combattuti dagli atleti senza caschetto, i nome dei tarantini sono i seguenti: negli élite Alessandro Donvito, Luigi Portino, Giacomo Gioioso e Marco Vezzoli, negli under 19 Michele Tardiota, Lorenzo Macrì e Vincenzo Carparelli, infine, negli under 17 Francesco D’Ippolito, Vittorio Ardito e Mattia Scarano.

La manifestazione, che avrà come media partner Studio100, sarà di accesso libero e gratuito.