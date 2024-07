Magna Grecia Festival, omaggio ai Deep Purple con Strange Kind of Women

Venerdì 26 luglio alle 20.15 al Mon Reve Resort, quarto appuntamento con il Magna Grecia Festival. protagonista della rassegna di concerti al tramonto, la band Strange Kind of Women, che rende omaggio al mito dei Deep Purple, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Ingresso 5 euro (più diritti di prevendita, biglietti online Vivaticket).

Strange Kind Of Women è l’unico omaggio tutto al femminile alla musica dei Deep Purple al mondo. Ideato e realizzato dalla chitarrista e manager della band Eliana Cargnelutti, cantautrice con all’attivo vari dischi solisti, tournée mondiali e riconoscimenti della critica nazionale e internazionale, il progetto è attivo dal 2018. Ne fanno parte alcune tra le migliori musiciste attive sul territorio italiano: Alteria, Paola Zadra, Chiara Cotugno, Margherita Gruden, la stessa Eliana Cargnelutti. Cinque professioniste con un ricco curriculum, un’esperienza di straordinaria pregnanza culturale per un grande momento di spettacolo.

Dopo il debutto italiano, la band ha iniziato ad esibirsi soprattutto all’estero, fra Germania, Francia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Croazia, Portogallo e in Austria, dove ha collaborato con Ian Paice, batterista storico dei Deep Purple. Ad oggi le visualizzazioni delle SKOW (acronimo di Strange Kind of Women) superano i nove milioni, mentre la pagina conta centomila fan internazionali.

Quello dei Deep Purple, cui si ispira il progetto, è un gruppo musicale hard rock britannico considerato fra i principali pionieri del genere hard rock e tra i precursori dell’heavy metal: Ian Gillan, David Coverdale, Ritchie Blackmore, Roger Glover e Ian Paice, unico membro fisso della formazione fin dalla fondazione. Fra i loro titoli più acclamati: Smoke on the water, Hush, Black night, Speed king, Strange kind of woman, Fireball, When a blind man cries, Highway star, Might just take your life e Burn.