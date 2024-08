Magna Grecia-Città di Taranto, l’orchestra giovanile in tour

Dopo il debutto di domenica scorsa nel Duomo di Taranto, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto è partita in tour.

Sarà un’altra prova di maturità del progetto ICO-Comune di Taranto, siglato nel 2020, del quale fanno parte quaranta giovani musicisti di talento.



Con un programma musicale impegnativo, da Mendelssohn a Mahler, l’Orchestra giovanile toccherà Abruzzo, Toscana, Liguria e Francia (rappresentando così l’Italia all’estero), con lo scopo di emozionare rappresentando l’orgoglio e l’impegno culturale della città di Giovanni Paisiello.

«L’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto – dice Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – va ancora in tour; questa volta affronta un programma più articolato, fino a toccare l’estero: quaranta giovani alle prese con due repertori musicali impegnativi: la musica di Mendelssohn e Mahler, quella di Borenstein in una “prima” assoluta; questo tour toccherà l’Abruzzo, la Liguria e la Toscana, fino ad arrivare in Francia, dove terranno un concerto in rappresentanza dell’Italia. E’ un’esperienza estremamente importante per questi ragazzi che si mettono alla prova con sale e acustiche diverse, con l’obiettivo di emozionarsi ed emozionare il pubblico. A loro rivolgiamo l’augurio dell’intera comunità».

L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, nasce il 20 aprile del 2020 dall’esigenza di ampliare l’esperienza culturale ed emozionale delle nuove generazioni di studenti musicisti pugliesi, proponendo un percorso didattico di tipo praticooperativo volto all’ingresso nel mondo dello spettacolo dal vivo e in quello dell’impegno lavorativo. L’Orchestra si è subito imposta come fiore all’occhiello della politica culturale del Comune di Taranto, stabilendo una residenza costante nell’ambito del Teatro Comunale Fusco. I giovani, in età compresa tra i 14 ed i 25 anni, che ne fanno parte sono selezionati grazie ad una serie di prove e verifiche sotto forma di audizioni che avvengono con cadenza annuale, così da poter essere totalmente inclusivi e consentire un’adeguata e continua alternanza.

La formazione si era già espressa attraverso diverse produzioni in varie città della Puglia, della Basilicata, della Liguria e in Libano. Ora arriva in Abruzzo, prosegue per la Liguria, punta la Francia per tornare in Italia e completare il tour in Toscana.

E’ la seconda volta che l’Orchestra giovanile viene chiamata ad interpretare programmi prestigiosi nell’ambito di un festival importante come quello del “Lerici Music Festival”; ⁠è stata, inoltre, avviata anche alla complicate produzioni di opere liriche come “Cavalleria Rusticana” e l’ “Elisir d’amore” realizzate a Taranto con grande successo. Importante l’attività svolta dai tutor che ricoprono le prime parti dell’orchestra maggiore in questa tournée: Paola Vania, Antonio Cellamara, Davide Scattareggia, Vito Grieco e Francesco Pietrafesa.

Il primo repertorio eseguito dall’Orchestra, comprende composizioni di Mendelssohn: Sinfonia n. 4 Italiana op.90 e Concerto per violino e orchestra op. 64, dirette dal Maestro Giuseppe Stillitano; il secondo, con il Concerto per violoncello ed archi di Borenstein e la Sinfonia n. 4 in versione da Camera di Mahler, con la direzione del Maestro Nimrod Borenstein.

Violini I: Carmela D’Eri, Alessia Sardelliano, Giulia Nisi, Maria Francesca Adamo; Violini II: Francesco Basile, Marica Filpi, Sara Ricchiuti, Adriana Saracino, Irene Urgesi, Isabella Manera, Francesca Romano, Eziana Mussella, Salvatore Sibilla, Sarah Romano; FlautiGiada Caridi Laura Scardino; Oboe: Vito Grieco; Clarinetto: Giulia Parente; Fagotto: Marco Fraccascia; Corni: Stefano Marangi; Percussioni: Antonio Paparella; Pianoforte: Luca L’Erario; Fisarmonica: Uegata Aoi; Viole: Maddalena Moramarco, Antonella Simone, Francesca Fiume, Amalia Guarini; Violoncelli: Pasquale Lovecchio, Davide Maria Pasca, Davide Olivieri; Contrabbassi: Samuele Donato Semola, Arianna Giuliani; Ottavino: Laura Scardino; Corno inglese: Rosellina Massari; Clarinetto basso: Gabriele Montemurro (foto Aurelio Castellaneta).



CALENDARIO

Mercoledì 7 agosto

Pescasseroli (AQ) – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise

Venerdì 9 agosto

Lerici (SP) – Villa Marigola

Sabato 10 agosto

Lerici (SP) – Villa Marigola

Domenica 11 agosto

Beaurecueil (Provence – Marsiglia – Francia) – Ferme de Beaurecueil

Lunedì 12 agosto

Firenze – Chiesa di San Nicolò Oltre Arno