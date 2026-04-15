Lunedì 20 aprile all’Histò Dialoghi sulla Gioia

Lunedì 20 aprile alle 17.00, al Relais Histò, un evento organizzato dall’EGO Food Fest, in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia: “Dialoghi sulla gioia”, protagonisti la pianista Gloria Campaner e il poeta-scrittore-regista Franco Arminio. Ingresso su prenotazione: eventbrite. All’ora del tè, dunque, emozioni assicurate che diventano racconto e narrazione nell’intreccio tra la parola poetica e momenti di musica. Due straordinari artisti in un interscambio ciclico di talento, immaginazione, visioni, che instilla linfa vitale senza soluzione di continuità.

Gloria Campaner, direttore artistico del MAP Festival e protagonista in mondovisione della chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina (esegue “Experience” di Ludovico Einaudi), svolge regolare attività concertistica nei principali Festival e Stagioni musicali in Europa, America, Asia e Africa.

Appassionata camerista, ha collaborato, fra gli altri con Sergey Krylov, Johannes Moser, Angela Hewitt, Igudesman & Joo, il Quartetto di Cremona, i solisti della Filarmonica della Scala, della Royal Concertgebouw, dei Berliner e con i jazzisti quali Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Leszek Mozdzer e Boosta. Gloria Campaner ha partecipato a progetti di divulgazione fra cui la lezione spettacolo “Ludwig van Beethoven: 5 cose da sapere sulla sua Musica” con Alessandro Baricco e l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano che ha esordito all’Arena di Verona, replicata poi al Teatro Comunale di Ferrara in streaming per tutte le scuole d’Italia.

Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, è nato Bisaccia (Irpinia d’Oriente) dove vive facendo il maestro elementare e il paesologo. Scrive per necessità, per lo stesso motivo per cui respira. Non ama definirsi uno scrittore, ma un “paesologo”, ovvero “uno studioso di quei particolari organismi che sono i paesi”, quelli con la “p” minuscola per intendersi. Secondo alcuni critici letterari è un neorealista alla Pasolini, secondo altri un meridionalista alla Carlo Levi.

Arminio ha pubblicato numerose raccolte di versi; suoi racconti sono apparsi su il Manifesto, Diario, il Semplice e su diverse antologie. Collabora al Mattino di Napoli, dirige la rivista di poesia Altofragile, ha realizzato il film Viaggio in Irpinia d’Oriente. È autore del reportage narrativo Viaggio nel cratere (Sironi, 2003), il libro che lo ha consacrato tra gli scrittori più interessanti della letteratura italiana contemporanea.

Lunedì 20 aprile alle 17.00, Relais Histò: “Dialoghi sulla gioia”, con Gloria Campaner e Franco Arminio. Ingresso su prenotazione: eventbrite. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto