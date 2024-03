Lumezzane vince al PalaMazzola

Fino al -7 per sperare… e sognare di tornare alla vittoria. Ci ha provato ancora una volta il CJ Basket Taranto che per oltre tre quarti se la gioca contro la Lux Arm Lumezzane per poi capitolare, alla distanza, con le rotazioni sempre limitate nonostante il rientro di capitan Conte, ovviamente non ancora al meglio della condizione dopo diversi mesi di stop.

Alla fine gli ospiti si impongono per 95-72 nella 29° giornata del campionato di serie B Nazionale. Resta ancora una volta la prestazione in campo della squadra con 4 giocatori in doppia cifra: Reggiani (25 punti), Ambrosin (15), Ragagnin (13) e Kovachev (12 in doppia doppia con 10 rimbalzi). Mercoledì tarantini ancora in trasferta, ad Imola. Sabato prossimo derby con Ruvo.

(in foto Conte, il capitano. Immagine di Valentina Funetta diffusa dall’ufficio stampa del CJ Taranto)