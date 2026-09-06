L’Orchestra ICO Magna Grecia e Michele Zarrillo per la chiusura del MediTA Festival

Dopo un’estate che ha visto Taranto Capitale al centro del Mediterraneo con la spettacolare chiusura dei Giochi (in campo anche l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto allo Iacovone), l’Orchestra ICO della Magna Grecia firma il gran finale della sua stagione estiva con la settima edizione del MediTa Festival.

Protagonisti, lunedì 7 settembre alle 21.00 nell’Arena della Villa Peripato, l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli e il cantautore romano Michele Zarrillo, con il L.A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Una serata che porta a compimento la vocazione pop-rock sinfonica della rassegna: la grande orchestra al servizio della canzone d’autore italiana più amata.

Il MediTa Festival si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano e del patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, progetto finanziato con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Its Academy Mobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.

Anche in occasione della serata conclusiva, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà il “Premio dei Due Mari”, riconoscimento già assegnato nelle scorse edizioni ad altri grandi nomi del panorama italiano e internazionale che hanno partecipato in questi anni al MediTa Festival.

Sul palco, insieme all’Orchestra ICO, Michele Zarrillo, una delle voci più intense e raffinate del cantautorato italiano. Artista capace di attraversare generazioni con brani entrati nel patrimonio affettivo di noi tutti, porterà a Taranto la forza delle sue canzoni e l’eleganza di un interprete unico. Fra i suoi successi: “Cinque giorni” (ricantata al Festival quest’anno assieme a Sal Da Vinci), “La notte dei pensieri”, “Una rosa blu”, “L’elefante e la farfalla”, “Su quel pianeta libero”, “Come un giorno di sole”, “Strade di Roma”, “L’amore vuole amore” e altri ancora. Il MediTa Festival si conferma così l’appuntamento imprescindibile per salutare l’estate tarantina con la grande musica sinfonica che incontra la città.