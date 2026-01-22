Lo spazio delle donne, monologo di Daniela Baldassarra all’Alcanices di Ginosa

Sabato prossimo, 24 gennaio (19.00 – ingresso libero), sul palco del eatro Alcanices di Ginosa ci sarà Daniela Baldassarra con “Lo spazio delle donne”, un monologo ironico e irriverente, dedicato all’universo femminile. Prosegue dunque il Festival del Sociale, promosso dal Comune di Ginosa – Assessorato alle Politiche Sociali.

L’evento vedrà protagonista Daniela Baldassarra, che guiderà il pubblico in un percorso tematico articolato tra storia, psicologia e credenze popolari, affrontando temi quali l’indipendenza economica, il peso del giudizio altrui, la cura del proprio aspetto, la mancanza di solidarietà tra donne e i pregiudizi sociali. Il racconto sarà arricchito da un reading ironico e provocatorio sul tema della maternità, capace di stimolare consapevolezza e confronto.

L’evento si inserisce all’interno del “Festival del Sociale” organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, realtà che opera nei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello.

Nel corso della serata sono previsti i saluti istituzionali di Vito Parisi, Sindaco di Ginosa, Dania Sansolino, Assessora alle Politiche Sociali, oltre all’intervento di Rossana Perazzo, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio.