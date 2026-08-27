Lo Iacovone ricomincia da 3. Azzurrini in semifinale





Tre gol servivano, tre fantastici gol sono stati accompagnati dall’ovazione di uno stadio che riapre le porte al calcio e lo fa nella notte magica degli azzurrini d’Italia.



Il football nostrano batte un colpo, il suo futuro sarebbe roseo se soltanto il sistema dei professionisti riprendesse a dare il giusto peso ad un vivaio che sforna da anni formazioni Under vincenti e apprezzabili, a livello internazionale, sul piano tecnico e tattico. I titoli e i piazzamenti dicono tanto …

calciatori poi spesso faticano a trovare posto in serie A!



Reduci dalla vittoria all’Europeo U17, gli attuali Under 18 battono a Taranto la U21 del Kosovo con un sonoro 3-0 (i gol potevano essere anche di più) davanti ai 17mila calorosi appassionati dello Iacovone di Taranto.

La finale dei Giochi del Mediterraneo passa adesso dalla semi di domattina (10.30) sotto il sole rovente e contro la forte Tunisia (U21).

Nel corso dell’intervallo il pubblico ha conosciuto la rosa e lo staff del Taranto che domenica debutterà nel prossimo campionato di Eccellenza con il chiaro intento di vincerlo per ricominciare a risalire verso categorie più consone alla città.



Sì. Ho trovato il tabellino ufficiale FIGC completo, compresi cambi e ammonizioni.

🇮🇹 Italia U18 – Kosovo U21 3-0

Marcatori

⚽ 30’ Giammattei

⚽ 75’ Casagrande (rigore)

⚽ 90’+6 Perillo

Italia (4-3-1-2):

Sonzogni; Rigo, Donato, Gaffurini, Dattilo; Baffoh, Olivieri, Giammattei; Corigliano; Casagrande, Landi.

Sostituzioni Italia

62’ Rocca per Dattilo

per Dattilo 62’ Perillo per Landi

per Landi 79’ Ballarin per Baffoh

per Baffoh 79’ Albini per Giammattei

per Giammattei 90’+3 Diallo per Gaffurini

A disposizione: Lupo, Guaglianone.

All. Daniele Franceschini.

Kosovo (4-3-3):

Qela; D. Gashi, Salihu, Hetemaj, Syla; Hajdini, Krasniqi, Shala; Ahmeti, Imeri, Mehmeti.

Sostituzioni Kosovo

65’ Grezda per Hajdini

per Hajdini 65’ Suplja per Krasniqi

per Krasniqi 79’ Selimi per Shala

A disposizione: Gutaj.

All. Kryeziu.

🟨 Ammoniti: Mehmeti, Shala, Suplja (Kosovo); Landi, Baffoh (Italia).

Arbitro: Ergun (Turchia)

Assistenti: Celebi (Turchia), Skrban (Slovenia)

Quarto ufficiale: Belaid (Tunisia)

Spettatori: 17mila circa.

il 3-0 di Perillo al 96’ è stato decisivo per la qualificazione perché contemporaneamente l’Algeria batteva l’Albania 2-0.

Le medaglie assegnate ieri (fonte dati Media Hub Taranto2026)

Nella quinta giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la Turchia è la nazione che vince più ori, quattro; mentre a livello di medaglie è sempre l’Italia a fare la voce con 16. La Bosnia ed Erzegovina ha conquistato il suo primo oro a Taranto 2026, grazie al trionfo di Zakira Pusina nella carabina 10 metri. Nel medagliere gli Azzurri sono sempre al comando e salgono a 97 medaglie, con Turchia e Grecia che mantengono secondo e terzo posto.

BADMINTON

Nei singolari di badminton Italia e Turchia si sono divise le medaglie d’oro. L’italiano Fabio Caponio ha vinto al maschile, battendo il favorito croato Arian Dinata. Al femminile la turca Neslihan Arin ha superato l’italiana Yasmine Hamza.

GINNASTICA RITMICA

Nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica l’oro è andato alla turca Hatice Gokce Emir, con argento alla spagnola Daniela Pico e bronzo all’italiana Viola Sella.

NUOTO PINNATO

Nel debutto ai Giochi del Mediterraneo del nuoto pinnato la Grecia ha fatto la voce grossa, con tre ori e cinque medaglie. Due successi gli hanno ottenuti anche Italia ed Egitto, con i padroni di casa che hanno vinto otto medaglie.

PUGILATO

Nel pugilato si sono disputate le semifinali, da cui sono emersi gli atleti vincitori delle medaglie di bronzo. Tra di loro c’è la montenegrina Bojana Gojkovic, che ha regalato al suo Paese la seconda medaglia a Taranto 2026.

TIRO A SEGNO

Il tiro a segno ha assegnato le sue prime medaglie nella carabina 10 metri donne, con la Bosnia che ha vinto il suo primo oro a Taranto 2026 grazie a Zakira Pusina. Argento e bronzo sono andati alla Serbia, grazie ad Andelija Stevanovic e Aleksandra Stojadinovic.

TIRO A VOLO

La Turchia ha conquistato un oro anche nel trap di tiro a volo, grazie a Safiye Temizdemir, la prima turca a raggiungere e vincere una finale ai Giochi del Mediterraneo in questo sport. Al maschile, il successo è andato alla Spagna con Andres Garcia.