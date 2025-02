L’istituto comprensivo Galilei di Taranto accreditato per l’Erasmus plus

“Siamo lieti di comunicarle che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato la candidatura per l’Accreditamento KA120 settore Scuola Accreditation for an individual Organisation”. Con queste parole l’Istituto comprensivo Galilei di Taranto ha ottenuto ufficialmente l’accreditamento al programma Erasmus Plus, valido fino a dicembre 2027. Il programma Erasmus offrirà agli studenti della scuola la possibilità di partecipare a progetti di scambio culturale con altri ragazzi di nazionalità diverse, della loro età, di stage all’estero e attività formative in contesti europei per arricchire le loro competenze linguistiche e culturali e conoscere nuove realtà.



“Un risultato storico per la nostra scuola che mette un altro tassello fondamentale per la crescita e l’offerta formativa dei nostri ragazzi – spiega la dirigente scolastica Antonietta Iossa – Sono diversi anni che stiamo lavorando per ottenere questo riconoscimento, che per la nostra scuola, che insiste su due quartieri dal contesto socio-culturale impegnativo (Tamburi e città vecchia ndr), è oggetto di grande orgoglio. Caparbietà, resilienza, impegno, senso di appartenenza hanno consentito al nostro istituto di centrare questo obiettivo e ringrazio pubblicamente chi ha creduto insieme a me in questo percorso”.

Già da qualche anno la scuola ha infatti aperto le braccia ad istituti polacchi che sono stati ospitati dagli alunni e hanno vissuto momenti di integrazione all’interno e al di fuori della scuola. “Un’ esperienza che ha suscitato nei nostri ragazzi molto entusiasmo e che sicuramente avrà un eco positivo su questo nuovo progetto dell’Erasmus che li vedrà a breve protagonisti in Europa”, conclude la dirigente. Con l’Erasmus anche i docenti potranno partecipare a percorsi di formazione all’estero per acquisire nuove metodologie didattiche, elevando la qualità dell’offerta formativa dell’istituto.