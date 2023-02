Liside, tre giorni “europei” a Bruxelles

Tre giorni di full immersion nelle istituzioni europee a Bruxelles per 28 studentesse e studenti del Liside di Taranto (foto diffusa dalla scuola).

Gli alunni dell’istituto diretto dal prof Vincenzo Tavella, dal 23 al 25 gennaio scorsi “hanno intrapreso un significativo percorso formativo di crescita nell’ambito di un progetto iniziato lo scorso anno scolastico dalle prof Roberta Villa e Anna Quaranta dal titolo “Il futuro ci appartiene” sul tema della parità di genere – si legge nella nota della scuola – gli studenti, attraverso videointerviste a donne della comunità locale distintesi per l’impegno e i risultati raggiunti in campo lavorativo e nel sociale, hanno raccontato in modo fresco e leggero come la donna possa affermarsi e spendersi per la collettività. Tre giorni indimenticabili, organizzati con estrema professionalità, ricchi di molteplici e interessanti appuntamenti istituzionali che hanno consentito ai ragazzi di comprendere il significato e il valore del concetto di “cittadino europeo” e di sviluppare un sentimento di appartenenza all’Unione Europea”. Appena arrivati a Bruxelles gli allievi, accompagnati dalle docenti Annamaria Ratti e Addolorata De Bartolomeo, sono stati accolti presso la sede del Parlamento Europeo e, dopo un incontro formativo destinato a rispondere a molteplici domande e curiosità (Perché un’Unione Europea? Di cosa si occupa il Parlamento Europeo? Come funziona? Cosa significa essere un cittadino europeo?) “hanno visitato il maestoso emiciclo, fino a quel momento conosciuto solo per mezzo degli schermi televisivi, sede di importantissime decisioni. La seconda tappa del percorso formativo ha previsto la visita alla “Casa della storia Europea” un affascinante museo che ha appassionato gli studenti che si sono “persi” tra bacheche, installazioni immersive, audiodescrizioni, immagini, filmati, viaggiando nel tempo dal mito di Europa sino ai giorni nostri.Estremamente coinvolgente è stato poi l’incontro con una rappresentante di Eurodesk, rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. Sono state illustrate le opportunità europee per i giovani: dal volontariato agli stage dai tirocini all’Erasmus… una finestra su nuovi orizzonti ed opportunità finanziate dall’Europa”.





“Ha fatto gli onori di casa l’europarlamentare tarantina Rosa D’Amato – si legge nella nota della scuola – che ha attivato un proficuo confronto sui temi dell’Europa con tutti gli studenti. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di calarsi nell’attività del Parlamento partecipando alla riunione della Commissione parlamentare FEMM (diritti delle donne e uguaglianza di genere); sedere nell’aula accanto a parlamentari di ogni nazionalità, essere accolti e salutati affabilmente dal presidente Robert Biedroń, ascoltare in traduzione simultanea tutti gli interventi tematici, affrontare il tema della parità di genere in scala europea è stata un’esperienza unica che rimarrà impressa nella memoria degli studenti. “Il futuro dell’Europa siamo noi” questa è una delle frasi pronunciate sul volo al rientro che meglio sintetizzano il senso di questo percorso che non si concluderà con la visita istituzionale ma sarà un seme e avrà una ricaduta su tutta la comunità scolastica attraverso un intervento peer to peer, strategia con la quale gli stessi studenti trasferiranno il vissuto direttamente ai compagni, condividendo le opportunità formative” chiude la nota.