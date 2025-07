Liside-Cabrini, studenti protagonsiti al campus di Pesaro

Scuola Futura, c’erano anche gli studenti del Liside-Cabrini a Pesaro. I ragazzi dell’istituto professionale di Taranto hanno aderito, dal 4 al 7 luglio scorsi, al campus itinerante del Ministero dell’Istruzione e del merito organizzato nell’ambito del PNRR Istruzione per promuovere l’innovazione didattica e digitale delle scuole italiane. Per l’occasione, studentesse, studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia si sono incontrati per partecipare a laboratori didattici, percorsi formativi e momenti di riflessione condivisa (foto diffusa dalla scuola).

Da Taranto sono partiti gli alunni Luca Petruzzi, Andrea di Ponzio, Aurora Frascella, Ilaria De Lorenzo, Ilaria Marchese e Francesco Paolo Cipriano.

Diversi gli spazi della città che hanno ospitato le attività di Scuola Futura: dalla Casa delle Tecnologie Emergenti ai Musei Civici; da Palazzo Gradari alla Chiesa della Santissima Annunziata; fino alla spiaggia, dove si sono svolte le gare di beach soccer del Laboratorio “Parco del mare”, e dove i ragazzi si sono sfidati in un torneo che unisce sport e cittadinanza attiva.

Gli altri laboratori rivolti agli studenti hanno incluso il percorso “Scuola del Parco”, dedicato alla rigenerazione urbana e all’educazione al rispetto del patrimonio verde comune; il percorso di mappatura olfattiva “Parco dei profumi” e quello di mappatura sonora “Parco della musica”.

Tra le attività proposte anche il “Parco dei motori”, una sfida che ha unito STEM, sport, dati e tecnologia, il “Parco del cibo”, un laboratorio di immaginazione culinaria ispirata al paesaggio marino, e la realizzazione di contenuti di racconto dell’evento con “Media Park”. Tutti i laboratori hanno alternato attività di gruppo e uscite alla scoperta del territorio.

“E’ stata un’esperienza meravigliosa per i nostri ragazzi – racconta la professoressa Maria Messinese, responsabile dei laboratori di grafica e comunicazione del plesso Cabrini – che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente al laboratorio “Parco del cibo”, con attività in linea con quella che è la vocazione di Taranto, città di mare e di sapori a tema. La manifestazione, che ha trasformato i principali spazi culturali di Pesaro in un grande laboratorio a cielo aperto, ha rappresentato un’opportunità di crescita e di consapevolezza per i nostri studenti, i quali hanno anche avuto modo di conoscere il territorio marchigiano e di confrontarsi con i loro coetanei provenienti da ben 28 scuole italiane”.

Anche questa, come numerose altre iniziative alle quali il Liside-Cabrini ha preso parte quest’anno, oltre a quelle che ha promosso, “è frutto dell’impegno e della volontà della dirigente scolastica Patrizia Arzeni, preside del liceo “Battaglini”, che ha retto la scuola Liside-Cabrini in assenza di un titolare nell’anno che si è da poco concluso – si evidenzia nella nota stampa – unitamente ai referenti di plesso e ai vicepresidi dell’istituto, che hanno portato avanti attività e progetti nonostante le innumerevoli difficoltà di quello che è stato il debutto della nuova realtà scolastica nata dall’accorpamento di due storici istituti del territorio ionico”.

“Credo e spero di aver piantato un seme pronto a germogliare nel migliore dei modi, insieme agli infaticabili referenti e docenti di questa scuola – è il saluto della ds Arzeni, che dopo il 31 agosto cederà il testimone alla nuova dirigente Annamaria Strazzullo – e sono certa che la collega Strazzullo, che apprezzo e stimo, proseguirà da questo punto per rilanciare un istituto che vanta indirizzi importanti e altamente qualificanti, come il Liside-Cabrini, e che può e deve diventare un punto di riferimento per la formazione scolastica di tipo professionale sul nostro territorio”.