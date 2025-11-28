Liquidazione volontaria della società, commercialisti e avvocati di Taranto a convegno

Commercialisti e avvocati avranno l’opportunità di confrontarsi su uno degli snodi più delicati della vita societaria nel corso del dibattito su “Lo scioglimento e la liquidazione volontaria delle società”, focus sulla complessità normativa e sulle implicazioni operative derivanti dalle recenti evoluzioni legislative.



Organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, la Camera di commercio Brindisi–Taranto, l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione Scuola Forense di Taranto, si terrà il 2 dicembre 2025 nella Sala Resta della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, a partire dalle ore 15:00.

Il percorso di liquidazione implica scelte strategiche che richiedono un approccio integrato: alle responsabilità del liquidatore, agli adempimenti fiscali, ai rischi di natura patrimoniale e agli eventuali profili di rilevanza penale si aggiungono, infatti, le più recenti novità sul piano della composizione negoziata della crisi e dei procedimenti semplificati previsti per le società a responsabilità limitata.

Il convegno fornirà un’importante occasione di aggiornamento e confronto multidisciplinare.

Saluti istituzionali: Laura Baccaro – Presidente della Fondazione ODCEC, dott. Vincenzo Cesareo – Presidente della CCIAA Brindisi e Taranto, Francesco Vizzarro – Presidente dell’ODCEC di Taranto, Vincenzo Di Maggio – Presidente Ordine Avvocati Taranto, Paola Donvito – Presidente Fondazione Scuola Forense Taranto e Claudia Sanesi – Segretario Generale CCIAA Brindisi e Taranto.

Relazioneranno: Luca Andrisani – avvocato Foro di Taranto Founder Partner FAS Studi Legali Consociati, Domenico Santoro – vicepresidente FDCEC, Antonio Bianchi – docente di Diritto per le imprese Università Sant’Orsola Benincasa Napoli, Fabrizio Lamanna – avvocato Foro di Taranto, Francesco Maraglino, EQ Registro imprese CCIAA Brindisi e Taranto.

I lavori saranno introdotti e moderati dal Michele Occhinegro, commercialista.