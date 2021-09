Linea Verde Estate, ultima puntata dedicata alla provincia di Taranto

Tu chiamale se vuoi Emozioni di Puglia”: domenica 19 Settembre, alle 12.20 su Raiuno, con Marco Bianchi ed Angela Rafanelli, prosegue il viaggio di Linea Verde Estate in Puglia per l’ultimo imperdibile appuntamento di questa stagione.

“Undici ettari delimitati da muretti a secco -spiega una nota stampa – un grande albero di noce che ne segna l’orizzonte, la farina ricavata con un piccolo mulino a macina di pietra: a Massafra, a ridosso della Murgia Tarantina, le coltivazioni stagionali ed i prodotti a km zero ed ecosostenibili.





Le tracce degli animali selvatici, i segreti delle piante ed i loro usi tradizionali, i profumi della macchia Mediterranea: tra maestosi lecci secolari, corridoi di ciclamini, a Martina Franca, un viaggio immersivo nella natura e nella storia del Bosco delle Pianelle fatta di briganti, pastori, carbonai e di superstizioni.

Lidi morbidi e multicolore, quella forma tipica che sembra, per chi guarda dal mare, come il corpo di una ninfa distesa al sole: sulla spiaggia di Palagiano, a Marina di Chiatona, un tuffo nei mitici anni 60 e la leggenda della villeggiatura ovattata e ritrosa di Lucio Battisti, che si ripeteva identica a sé stessa tutti gli anni.

Ideare, produrre, comunicare eccellenza, un sogno che si realizza con la famiglia e, al centro di tutto, la Puglia e un olio di alto pregio: ad Alberobello, una giornata di grandi emozioni con l’attore Alessandro Intini e la sua famiglia”.

“Un luogo senza tempo, pervaso dal fascino antico, un abbraccio di pietra che avvolge tutto: a Ginosa, fra case, grotte e chiese rupestri, alla scoperta delle Gravine, spettacolare canyon di circa dieci chilometri ed uno degli scenari naturali ed italici tra i più suggestivi.

Un piatto della tradizione contadina semplice e genuino: ad Alberobello, con la signora Lucia, un’originale rivisitazione del purè di fave e cicoria, pietanza dal sapore unico grazie all’incontro di due sapori contrastanti.

Dalla campagna alla pineta, alla spiaggia: in passeggiata lungo i sentieri di Castellaneta Marina, con Carmelo, allevatore ed istruttore equestre, le peculiari caratteristiche dei cavalli di razza Haflinger, più docili ed adatti per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questi meravigliosi animali”. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa Rai per Linea Verde Estate)