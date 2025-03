L’Imperio, evento formativo a Taranto per architetti e designer: come iscriversi

(promozionale) Un focus qualificato sul legame tra il colore e la progettazione. L’evento si terrà il 21 marzo prossimo a Taranto, in via Cavour 1 dalle 9.00 alle 17.30. Si aprirà con saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli Architetti di Taranto, Paolo Bruni e proseguirà con gli interventi dei docenti seguiti da momenti di condivisione e confronto. L’accesso sarà consentito solo a coloro i quali si saranno iscritti entro le 12.00 del 20 marzo sul sito www.ncscolour.it. la giornata formativa è rivolta agli architetti e a tutte le figure professionali interessate.

Inoltre, agli architetti che parteciperanno saranno riconosciuti 6 cfp da NCS Colour Centre Italia in qualità di ente certificato ISO 9001 ed ente formatore CNA con sede a Milano, che collabora con aziende italiane fornendo uno strumento universale per la gestione delle scelte cromatiche, senza alcuna influenza sul tipo di materiale e la sua fabbricazione. Dal 2006 è distributore esclusivo per l’Italia per tutti i prodotti e i sevizi legati al Sistema Cromatico NCS®© con base a Stoccolma.

L’Imperio Porte e Finestre è una delle realtà locali con giovani imprenditori che hanno deciso di continuare ad investire a Taranto con nuove idee e tante novità, non solo nel mondo degli infissi ma nel design di immobili privati e hotelerie, creando un ponte culturale tra la terra ionica e le più grandi città italiane ed europee. L’Imperio Porte e Finestre investe anche con eventi formativi per Architetti e Designer. La storica azienda tarantina, da più di 40 anni, tramanda passione e professionalità nel mondo dei serramenti di generazione in generazione, mantenendo salde le proprie radici ma affacciandosi sempre di più al mondo del design e della tecnologia. Con uno showroom di oltre 360 mq situato nel cuore della città in un elegante palazzo storico, si apre un’esposizione moderna e all’avanguardia di una vasta gamma di prodotti e servizi, ma anche un luogo di incontro per tutti i professionisti da architetti, geometri, ingegneri e interior designers, con i quali collabora quotidianamente.

L’approccio al design nasce dalla richiesta del mercato e dalle idee innovative dei più giovani della famiglia L’Imperio, Giacinto e Gianluca che il prossimo 21 marzo, trasformando il loro showroom, organizzeranno questo esclusivo evento formativo rivolto agli architetti e a tutte le figure professionali interessate. Grazie alla collaborazione con NCS COLOUR Centre Italia, L’Imperio srls è un Cromo Lab pugliese che offre consulenza cromatica per tutti coloro che vogliono esplorare il mondo dei colori nelle sue più svariate sfumature.