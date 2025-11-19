Liberi e Pensanti, nuova sede per il Comitato dei Cittadini e Lavoratori

L’inaugurazione questa sera alle 20, in via Dante. ‘Annunciamo l’apertura della nostra nuova sede a Taranto – si legge nel comunicato dei Liberi e Pensanti – in via Dante 74 prende vita uno spazio pensato per accogliere attività, iniziative e servizi rivolti a tutta la comunità. Anche grazie a questa nuova sede fisica – spiegano dal Comitato – continueremo a operare il nostro ruolo attivo nel promuovere principi e diritti di inclusione, supporto sociale e partecipazione civica, radicando la rete di solidarietà che da sempre lo caratterizza. Rafforzare il nostro impegno sociale sul territorio – si legge – ci permetterà di crescere come realtà collettiva e plurale e ci consentirà di offrire maggiori servizi e opportunità di cui, a nostro avviso, abbiamo grande bisogno’.

La nuova struttura ‘offrirà spazi dedicati a laboratori creativi e ricreativi, di formazione e auto-formazione, a sportelli di ascolto, a dibattiti e ad attività culturali in senso ampio, che possano essere proposte e fruite da tutte le persone che ne vorranno condividere l’interesse’. L’inaugurazione, come detto, si terrà stasera alle 20.00.

‘Aspettiamo con piacere – chiudono dal Comitato – chi vuole continuare ad esserci e chi desidera conoscerci più da vicino, per trascorrere insieme una prima serata in cui scambiare piacevolmente chiacchiere e idee’.